Gli studenti milanesi di Parini, Volta e altri istituti occupano le scuole. La protesta mira a denunciare i tagli a scuola e sanità, chiedendo fondi e contrastando le politiche del governo.

Gli studenti delle scuole superiori di Milano hanno attivato una vasta mobilitazione che ha interessato i principali istituti della città, tra cui il Parini, il Volta, il Vittorio Veneto, l' Agnesi nelle sue due sedi, il Bottoni, l'IIS Molinari e il Cremona-Zappa. Questa giornata di forte attivazione, iniziata ieri mattina, si inserisce nel clima di protesta autunnale che ha caratterizzato la capitale lombarda e che continua a evolversi nei prossimi giorni.

Le scuole occupate di Milano denunciano i tagli

Al centro della protesta si colloca un documento comune firmato "Le Scuole Occupate di Milano", che collega le occupazioni interne agli istituti alle manifestazioni avvenute nelle scorse settimane, inclusi i cortei di ottobre e lo sciopero dei portuali del 30 ottobre. Gli studenti contestano fermamente le politiche scolastiche del governo, evidenziando come le attuali decisioni amministrative stiano sottraendo risorse fondamentali alla scuola, alla sanità e ai salari dei lavoratori.

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Ore di formazione e precariato nel mirino

Il documento studentesco critica specificamente l'aumento delle ore dedicate alla formazione scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, nonché l'introduzione di percorsi quadriennali. Gli occupanti sostengono che queste misure rischino di trasformare la scuola in uno strumento per preparare lavoratori precari e privi di tutele, anziché offrire una formazione solida e opportunità reali. La protesta mira a tutelare il diritto allo studio, che secondo gli studenti non dovrebbe essere ostacolato da queste riforme strutturali.

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Condizioni degli edifici e carenza di servizi

Oltre alle critiche politiche, gli studenti denunciano le precarie condizioni degli edifici scolastici e la cronica carenza di servizi. Queste difficoltà si riflettono quotidianamente sulla vita degli studenti, creando un ambiente di apprendimento inadeguato. Le modalità delle occupazioni sono state diverse da istituto a istituto, adattandosi alle specifiche esigenze e strutture di ciascun luogo, dimostrando una coordinazione flessibile ma determinata.

Orientamento verso lo sciopero del 20 novembre

In questa fase di tensione, gli studenti si stanno confrontando per decidere se proseguire con le occupazioni per altri quattro giorni, in vista dello sciopero generale previsto per il 20 novembre. La decisione sarà presa collettivamente nei prossimi giorni, ma il clima di protesta indica una forte volontà di mantenere alta l'attenzione sui temi della scuola e dei tagli governativi fino alla data dello sciopero.