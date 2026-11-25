Sentenza Tribunale Milano 27 ottobre 2026 n. 5037. Il licenziato ottiene solo il risarcimento per il rinvio del viaggio di nozze. Respinti mobbing e reintegrazione.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza numero 5037 del 27 ottobre 2026, ha esaminato una controversia lavorativa complessa che coinvolgeva un dipendente di una startup. Il giudice ha respinto quasi integralmente le richieste del ricorrente, tra cui la reintegrazione nel posto di lavoro e il riconoscimento di condizioni di mobbing. L'unica concessione economica riguarda il risarcimento per un danno esistenziale specifico legato al rinvio di un viaggio di nozze.

Contesto lavorativo e licenziamento per comporto

Il lavoratore era inizialmente assunto con un contratto a termine presso una società startup. Dopo la scadenza del contratto, è stato riassunto a tempo indeterminato da una società collegata, circa un mese dopo. Successivamente, un lungo periodo di malattia psichica ha portato al licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il dipendente ha contestato questa decisione, sostenendo l'illegittimità del licenziamento e chiedendo il risarcimento dei danni.

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Assenza di prove per mobbing e stress lavorativo

Il giudice ha escluso l'esistenza di condotte datoriali qualificabili come mobbing o stress genico. Il mobbing richiede condotte reiterate e dolose volte a spingere le dimissioni, mentre lo stress genico implica un ambiente di lavoro negligente. Il Tribunale ha ritenuto che il contesto stressante fosse tipico di una startup. Non sono emerse prove di una responsabilità risarcitoria per la salute del lavoratore derivante dall'ambiente aziendale.

Registrazioni audio inammissibili nel tempo

La sentenza affronta anche il tema della legittimità delle registrazioni audio come prova. Il giudice ha confermato che le registrazioni sono ammissibili solo se strumentali all'esercizio del diritto di difesa. Le registrazioni effettuate prima dell'assunzione e nei primi mesi del rapporto sono state dichiarate inammissibili. La sistematica registrazione senza conflitti non giustificava una tale prassi, considerata eccessiva rispetto alle esigenze difensive.

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Il danno esistenziale per il viaggio di nozze

L'unico risarcimento accordato riguarda il danno esistenziale per il rinvio del viaggio di nozze. Il lavoratore aveva comunicato l'intenzione di andare in viaggio in estate, dopo la scadenza del contratto a termine. I referenti aziendali lo hanno indotto a credere che il contratto sarebbe stato rinnovato. Il dipendente, in uno stato di soggezione, ha disdetto il viaggio. Il rinnovo non è avvenuto, causando il danno rivendicato.

Decisione finale e implicazioni per il datore

Il Tribunale ha respinto la domanda di reintegrazione e il risarcimento per danni alla salute. Tuttavia, ha riconosciuto che il datore di lavoro ha creato una situazione di affidamento nel lavoratore. I colloqui hanno suggerito un rinnovo che non è arrivato, influenzando le decisioni personali del dipendente. La sentenza sottolinea l'importanza della trasparenza nelle comunicazioni tra datore e lavoratore, specialmente in fasi di transizione contrattuale.