Milano: uomo trovato morto in abitazione con segni di violenza. Altri fatti di cronaca in Italia

Un uomo è stato scoperto senza vita nel suo appartamento a Milano, vicino alla Stazione Centrale, con evidenti segni di percosse. La polizia indaga. Nel frattempo, continuano le ricerche delle sorelle Di Giacinto a Barrea, il bilancio degli alpinisti sul Gran Paradiso e altri casi di cronaca nera in tutta Italia.

Milano - Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione in via Nino Oxilia, nei pressi della Stazione Centrale. L'allarme era scattato dopo che i familiari non riuscivano a contattarlo da ieri sera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Grazie alle chiavi fornite da un vicino, è stato possibile aprire la porta dell'appartamento che era chiusa a chiave. All'interno, la macabra scoperta: il corpo dell'uomo presentava evidenti segni di violenza, con numerose ferite da arma da taglio o da coltello. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e identificare il responsabile.

La zona è stata posta sotto sequestro per i rilievi del caso. Non si esclude la pista della rapina o di un regolamento di conti. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, viveva da solo. La notizia ha scosso la comunità del quartiere, che ora attende sviluppi sulle indagini.

Parallelamente, si registra una intensa attività di cronaca nera in diverse città italiane. A Barrea, proseguono le ricerche delle sorelle Alisya e Sarah Di Giacinto, scomparse da giorni; i sommozzatori stanno battendo il lago, concentrandosi sui due ponti che lo attraversano. Sul Gran Paradiso, è stata invece la tragedia di tre alpinisti morti per una scivolata in cordata: Antonio Sardano, Sergio Martinelli e Maicol Zenatti.

A Roma, l'ex detenuto Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo più di dieci anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Un altro caso di intossicazione da ricina ha coinvolto una madre e una figlia a Milano; l'ex moglie dell'indagato avrebbe voluto il divorzio. Si celebra intanto il matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni a Capalbio, tra gli invitati anche Jovanotti.

La vita privata di Camelia Mihailescu, moglie del generale Roberto Vannacci, è emersa sui giornali per il suo profilo di due lauree e una carriera. Il figlio del cantante Sal Da Vinci ha aperto un beach club di lusso in spiaggia. Al Bano ha smentito un suo presunto addio a Romina Power. Flavio Cobolli ha commentato l'impresa a Wimbledon e la preoccupazione per l'amico Edoardo Bove.

Paolo Del Debbio ha parlato della sua vita privata e del peso perso. La capitale ha vissuto un maxi incendio in un vivaio al quartiere Tuscolano, con evacuazioni e la presenza di un serbatoio di Gpl. Una famiglia ha scelto di girare l'Europa in camper, istruendo a casa i cinque figli. Lo Stadio dei Marmi si è trasformato in un villaggio dello sport, con ospite Raoul Bova.

A Temptation Island, la coppia formata da Soraya e Cristian ha destato scalpore per le spese. Infine, la morte di Manfred Rigger, imprenditore 66enne, dopo 13 giorni di coma per una lite al bar. Il concerto di Cremonini all'ippodromo ha creato caos traffico. La Rai ha tagliato l'esibizione di Shakira nella cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio, scusandosi per un errore di timing





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