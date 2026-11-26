Il Comune di Milano amplia la Zona 30 nelle aree scolastiche e interviene sul pavé. Il sindaco Sala illustra la nuova mappa per la sicurezza urbana e la mobilità.

Il Comune di Milano ha avviato un'importante iniziativa per l'espansione della Zona 30, concentrandosi sulle arterie stradali circostanti gli istituti scolastici della città. L'assessorato alla Mobilità e Infrastrutture ha presentato una nuova mappatura dettagliata che identifica le aree prioritarie dove il limite di velocità sarà ulteriormente stringente. Questa decisione mira a ridurre drasticamente il rischio di incidenti nelle fasce orarie di entrata e uscita delle scuole, garantendo una maggiore sicurezza per studenti e pedoni.

La strategia di Giuseppe Sala per la sicurezza stradale

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha confermato che l'estensione dei limiti di trenta chilometri orari interessa specificamente le strade adiacenti agli istituti di istruzione. L'obiettivo primario è proteggere gli utenti vulnerabili della strada, minimizzando le conseguenze in caso di collisione. La nuova mappa, resa disponibile all'opinione pubblica, delineerà con precisione i confini di queste zone protette. Si tratta di un intervento mirato che privilegia la vivibilità dei quartieri residenziali e scolastici rispetto alla velocità del traffico veicolare.

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Interventi strutturali: rialzi e gestione del pavé storico

Oltre alla riduzione numerica della velocità, il piano prevede l'installazione di piccoli rialzi sulla carreggiata, detti assestamenti o dossi, progettati per indurre naturalmente gli automobilisti a rallentare. Tali dispositivi fisici richiedono una particolare attenzione da parte di motociclisti e ciclisti, categorie che il Sindaco ha invitato a essere extra cauti. La rimozione o la modifica delle superfici in pietra, il famoso pavé milanese, sarà effettuata solo dove questa rappresenta un pericolo concreto per la circolazione, senza eliminazioni ideologiche generalizzate.

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Equilibrio tra sicurezza e tutela del patrimonio urbano

Il dibattito sulla viabilità milanese vede spesso contrapposte esigenze di modernizzazione e conservazione storica. Il Sindaco ha chiarito che nessuno è ideologicamente contro il mantenimento del pavé nelle sue forme tradizionali. Tuttavia, è necessario intervenire laddove la superficie irregolare mette a rischio la stabilità dei veicoli a due ruote o causa danni ai mezzi di trasporto. La scelta non è binaria tra rimozione totale e mantenimento statico, ma si basa su una valutazione tecnica puntuale dei punti critici segnalati dalla mappatura.

Impatto sulla mobilità e prossimi passi operativi

Le nuove regole entreranno in vigore seguendo le procedure amministrative standard, con una fase di informazione pubblica per consentire ai cittadini di adattarsi ai cambiamenti. I conducenti saranno tenuti a rispettare rigorosamente i limiti nelle aree designate, con sanzioni specifiche per le violazioni nelle zone scolastiche. L'amministrazione comunale monitorerà l'efficacia delle misure attraverso i dati sui flussi di traffico e la sicurezza stradale nei mesi successivi all'implementazione. Questo approccio data-driven permetterà di calibrare ulteriormente gli interventi per ottimizzare la fluidità senza compromettere la sicurezza.