Il Senato argentino esaminerà il 26 novembre il progetto di legge di Javier Milei per sospendere le primarie. Analisi degli impatti politici ed economici.

Il Senato argentino esaminerà giovedì 26 novembre un provvedimento cruciale introdotto dal governo di Javier Milei, mirato a sospendere le elezioni primarie nazionali per l'anno successivo. Questa mossa legislativa rappresenta una sfida diretta al sistema elettorale vigente e potrebbe modificare significativamente le dinamiche di fronte alle imminenti elezioni presidenziali programmate per ottobre 2027. L'iniziativa arriva in un momento delicato per il paese, che sta cercando di stabilizzarsi dopo un lungo periodo di austerità.

Dettaglio della Riforma Elettorale e Voti Necessari

Il disegno di legge presentato dal governo mira a eliminare le primarie, note localmente con l'acronimo PASO, e a ridurre il finanziamento pubblico destinato ai partiti politici. La proposta include inoltre l'abolizione del dibattito presidenziale obbligatorio che si tiene tradizionalmente prima delle elezioni generali. Per essere approvata in questa fase, la normativa necessita del sostegno di almeno 37 senatori, un numero che il governo afferma di aver già assicurato grazie a una coalizione di alleati di centro e di centro-destra.

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Sebbene l'approvazione senaatoria non garantisca l'entrata in vigore immediata della norma, essa costituirebbe un indicatore chiaro della capacità di Javier Milei di costruire consensi legislativi nonostante la mancanza di una maggioranza parlamentare solida. L'iter dovrà comunque proseguire con l'approvazione della Camera dei deputati per trasformarsi in legge effettiva. Analisti politici sottolineano come questo passo sia fondamentale per verificare la solidità dell'alleanza di governo in un contesto di frammentazione politica.

Contesto Economico e Conseguenze per il Mercato

La decisione politica si inserisce in uno scenario economico caratterizzato da difficoltà significative. La maggior parte degli economisti stima che l'Argentina sia entrata in una recessione tecnica nel terzo trimestre del 2026, segnando il culmine di tre anni di tagli alla spesa pubblica voluti dall'amministrazione Milei. I dati macroeconomici mostrano un tasso di disoccupazione in costante aumento e livelli di inflazione che rimangono sensibilmente più alti rispetto ai paesi vicini della regione.

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Gli investitori interpretano la sospensione delle primarie come un fattore che potrebbe migliorare le prospettive di rielezione del presidente, eliminando un test nazionale anticipato del sentiment degli elettori. Storicamente, le primarie hanno spesso innescato forti volatilità nei mercati finanziari poiché rivelano l'orientamento dell'elettorato prima delle elezioni definitive. L'assenza di questo evento potrebbe quindi stabilizzare le aspettative di mercato, rimuovendo un fattore di incertezza che negli anni passati ha impattato negativamente sui asset locali.

Impatto sull'Opposizione Peronista e Dinamiche Politiche

La modifica del calendario elettorale potrebbe avere effetti profondi anche sul campo dell'opposizione. Il movimento peronista, di orientamento centro-sinistra, si trova attualmente diviso da rivalità interne che le primarie servivano a risolvere in modo trasparente. Senza il meccanismo delle elezioni primarie, i diversi gruppi all'interno dell'opposizione saranno costretti a trovare accordi senza un dibattito pubblico immediato, complicando potenzialmente gli sforzi per presentare un candidato unico e unito nelle elezioni generali.

La popolarità di Javier Milei ha subito un calo significativo, scendendo dai livelli superiori al 40 percento registrati nel gennaio del 2024 ai mid-30s attuali. Alcune inchieste d'opinione suggeriscono che il movimento peronista abbia un percorso credibile per tornare al potere se le condizioni attuali persistessero. La rimozione delle primarie potrebbe quindi favorire la rielezione di Milei indebolendo la capacità dell'opposizione di mobilitare un consenso ampio e organizzato in una sola fase elettorale.

Debate Pubblico: Costi vs Tutela Democratica

Introdotti nel 2009, le PASO si tengono circa due mesi prima delle elezioni generali e servono da meccanismo per decidere le candidature interne. Il governo difende la sospensione affermando che essa ridurrebbe i costi elettorali e semplificherebbe il calendario politico. Tuttavia, i critici sostengono che l'eliminazione di questa fase indebolisca una salvaguardia democratica chiave, rendendo più difficile per i partiti risolvere le proprie rivalità in modo aperto e trasparente.

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Secondo l'analista politico Sergio Berensztein, questa riforma potrebbe creare l'impressione tra gli elettori che Javier Milei sia riluttante a sottoporsi al controllo elettorale o a partecipare a dibattiti pubblici. Una vittoria in Senato potrebbe comunque ridare slancio all'agenda legislativa dell'amministrazione, che ha faticato a ottenere consensi dal momento in cui il disegno di legge è stato inviato al Congresso ad aprile. Il voto di giovedì 26 novembre sarà quindi un momento di verifica sulla stabilità del mandato presidenziale.