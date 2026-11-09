Le provocazioni di Javier Milei contro Pedro Sánchez trasformate in vantaggio elettorale. L'ironia e la resistenza della sinistra spagnola di fronte alla destra.

Una battuta circolata a Madrid afferma che solo Javier Milei può salvare Pedro Sánchez, suggerendo che le possibilità del leader socialista di sopravvivere alle elezioni del 29 novembre siano oggettivamente basse. I sondaggi rilevano alcuni timidi segnali di ripresa progressista, ma questi non sono sufficienti per fermare una destra mobilitata da tempo e pronta a governare unita. La rimonta immaginata dal premier è diventata più complicata dopo il terribile incidente dell'alta velocità. Una campagna elettorale basata sull'ottimismo, inclusa un bacio sul palco tra Sánchez e sua moglie Begoña Gómez, ha dovuto essere completamente ripensata. Del piano originario rimane solo un elemento: gli insulti contro Sánchez possono trasformarsi in un punto di forza. Se le aggressioni verbali provengono dall'estero, il vantaggio è ancora maggiore. Javier Milei, da serio problema diplomatico, è diventato un'opportunità per il governo spagnolo.

La strategia dell'orgoglio di fronte alle provocazioni esterne

I socialisti espongono con orgoglio una fotografia scattata lo scorso 5 novembre durante il vertice latinoamericano di Madrid. L'immagine mostra Sánchez e il re Felipe VI che sorridono accanto a un Javier Milei ombroso, con lo sguardo basso. Questa foto simboleggia per la sinistra spagnola la fierezza di un governo che ha subito insulti di ogni tipo da figure come Donald Trump, Benjamin Netanyahu e il leader argentino. Pedro Sánchez ha dichiarato in uno dei suoi primi comizi dopo il lutto nazionale che la Spagna non si governa da Tel Aviv, Washington o Buenos Aires. Questa dichiarazione riflette la posizione ufficiale del governo spagnolo di fronte alle continue interferenze esterne nella politica interna.

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L'imbarazzo della destra spagnola e le visite diplomatiche

Javier Milei si presenta sempre più spesso a Madrid, spesso al di fuori di ogni standard minimo di buona educazione diplomatica. Queste visite stanno cominciando a mettere in difficoltà persino gli amici del Partito Popolare. Il 21 ottobre, il presidente argentino è sbarcato nella capitale spagnola senza prevedere alcun incontro istituzionale. Non ha previsto visite al capo del governo né al re Felipe VI. Durante un intervento al Nueva Economía Fórum, il capo dello Stato argentino ha definito Sánchez un dittatore impresentabile, un delinquente e un corrotto. Ha anche invitato gli spagnoli a cacciare i socialisti dal potere a calci. Una settimana dopo, sempre a Madrid, l'inquilino della Casa Rosada si è ripetuto, accusando i progressisti di essere dei fascisti.

La reazione dei partiti di opposizione e l'uso mediatico

L'intuito del problema ha portato la destra, che in passato accoglieva Javier Milei come un eroe iberoamericano, a sfilarsi. Il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, non ha previsto alcun incontro, dichiarando di avere un altro stile. Anche il leader di Vox, Santiago Abascal, non si è fatto trovare, limitandosi a una videochiamata di cortesia. Abascal ha incontrato il presidente argentino solo dieci giorni dopo. L'unica figura istituzionale che ha accettato di farsi fotografare con Javier Milei è stata Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid. Felipe González, ex premier socialista, ha criticato la mossa definendo il presidente argentino un maleducato. Ha chiesto come sia possibile andare in un Paese soltanto per insultare.

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Da problema diplomatico a vantaggio strategico elettorale

Pedro Sánchez ha capito che le provocazioni potevano giovargli politicamente. Javier Milei è così entrato nei comizi socialisti, con i suoi insulti trasformati in rivendicazioni identitarie. Il termine "zurdos", usato dal presidente argentino con accezione spregiativa simile a zecche, è stato riappropriato dalla sinistra. Sulla facciata della sede del partito a Madrid è apparso uno striscione di benvenuto che diceva di essere il Paese che cresce di più in Europa. Gli esperti di comunicazione confermano che la strategia funziona. Durante un comizio a Burgos, Pedro Sánchez ha indossato una maglietta con la scritta Orgoglio di sinistrorso. Le azioni dei partiti di destra continuano, ma i sondaggi restano poco incoraggianti per la sinistra.

Sondaggi e prospettive per le elezioni imminenti

La quinta occasione di affrontare il populismo di destra dovrebbe insegnare qualcosa ai politici spagnoli. Le provocazioni del presidente argentino stanno creando imbarazzo alla destra tradizionale. L'ironia e la resistenza della sinistra spagnola offrono un'insperata occasione di rimonta. Felipe González ha osservato seriamente che se Javier Milei venisse quindici volte, potrebbe essere possibile che Pedro Sánchez vinca. Tuttavia, i dati dei sondaggi rimangono impietosi per la sinistra. La situazione politica spagnola continua a evolversi con dinamismo. L'equilibrio di potere rimane incerto fino all'ultimo giorno di votazione. Le prossime mosse dei partiti saranno decisive per il futuro governativo.