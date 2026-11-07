Milena Palminteri, Le ali in una stanza: Palermo tra storia e donne forti

Milena Palminteri presenta il romanzo "Le ali in una stanza", pubblicato da Bompiani e vincitore del Premio Bancarella 2025. L'autrice esplora la Palermo del Novecento attraverso le vite delle donne.

Milena Palminteri ha presentato il suo nuovo romanzo "Le ali in una stanza" presso l'Hotel Manin di Milano il 7 Settembre 2026. La scrittrice e archivista italiana descrive l'opera come un tributo personale e letterario alla sua città, Palermo, dove si intrecciano storie di ambition architettonica e resilienza femminile.

La storia di Giulio Jacona e l'architettura siciliana

Il romanzo narra delle aspirazioni di indipendenza femminile attraverso la figura di una brillante architetto che rifiuta di lavorare nello studio del celebre Ernesto Basile. La protagonista punta a inseguire il suo sogno di trasformare l'albergo di famiglia in un gioiello di modernità e stile Liberty. Questa ambizione architettonica viene bruscamente interrotta dallo scoppio della Prima guerra mondiale, un evento che ferma anche l'ambizioso progetto del fratello, Giulio Jacona.

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La narrazione ripercorre la stagione straordinaria vissuta da Palermo, caratterizzata da un pieno fermento economico, culturale e artistico. La città attraversa un periodo di grande splendore, seguito però da profonde trasformazioni urbanistiche e sociali. La letteratura dell'autrice mira a non cancellare dalla memoria collettiva questa storia recente, affrontando temi complessi legati alla bellezza e alla sua conservazione.

La mafia e le conseguenze della Seconda guerra mondiale

La trama si sposta poi nel contesto del 1950, quando la Seconda guerra mondiale lascia ferite profonde negli animi e nei luoghi della popolazione. Tra le macerie visibili lungo le strade, la mafia allunga i suoi tentacoli, approfittando del caos e della ricostruzione. L'autrice richiama i ricordi dell'infanzia, descrivendo i cumuli di macerie che rimanevano lì per anni e anni, diventando parte del paesaggio urbano e umano.

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Questo periodo è segnato dal cosiddetto "sacco di Palermo", una ferita che riguarda l'architettura e la speculazione edilizia. La speculazione è il frutto di un rapporto occulto tra politica, potere e interessi economici. La scrittura di Palminteri cerca di contrastare questa cancellazione della memoria, utilizzando gli atti notarili come fonte narrativa.

Donne forti e archivi come fonte narrativa

Palermo, la bellezza perduta e il coraggio delle donne sono temi centrali. I personaggi femminili sono sempre stati un po' più avanti nei tempi. Per la costruzione del personaggio di Ninì, l'autrice si è ispirata a sua zia, la sua madrina. Si tratta di una tipa tosta che, nei momenti difficili e quando tutti gli uomini erano al fronte, non si è mai persa d'animo. La sua forza ha permesso di salvare anche la madre dell'autrice.

Per anni Palminteri ha lavorato negli archivi notarili, custodendo documenti e testimonianze del passato. Ha compreso che quei fogli ingialiti potevano diventare materia narrativa grazie alle premesse negli atti, che contengono la memoria delle parti su ciò che stanno facendo. Anche un semplice testamento contiene tracce della vita di chi dispone dei propri beni. Jorge Luis Borges affermava che lo scrittore deve essere fedele alla propria immaginazione.

Il successo editoriale e le aspettative future

Dopo il successo del suo esordio, tradotto in 17 Paesi e con 350mila copie vendute, l'autrice ha affrontato il peso delle aspettative mentre lavorava al secondo romanzo. "Le ali in una stanza" è nato come un esercizio di scrittura creativa, ma ogni volta che lo riprendeva levitava da solo. Il successo l'ha travolta, rendendola incredula e consapevole della responsabilità che aveva assunto.

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La lavorazione del libro è stata segnata da eventi personali tragici, inclusa la morte del marito, che ha inizialmente bloccato la sua attività. Si è ritrovata sola e in bolla, ma la scrittura è diventata un flusso di coscienza continuo. Il romanzo evoca un'immagine di libertà, ma anche di appartenenza, chiedendosi se sia possibile essere davvero liberi senza recidere il legame con le proprie origini. La libertà si trova dappertutto, ma soprattutto in noi stessi.