La cantante Miley Cyrus e il musicista Maxx Morando si sono sposati sabato 21 novembre nella storica villa di Frank Sinatra. La cerimonia, celebrata a bordo piscina sotto un arco di fiori, ha visto la star indossare un abito da sposa elegante con dettagli rock. I due, insieme da quattro anni, hanno condiviso i primi istanti di matrimonio sui social media, chiudendo un capitolo di discrezione e aprendone uno nuovo di gioia condivisa.

Il mondo dello spettacolo è stato recentemente testimoni di uno degli eventi più attesi e celebrati dell'ultimo periodo, con il matrimonio tra la celebre cantante Miley Cyrus e il musicista Maxx Morando.

La cerimonia, avvenuta sabato ventuno novembre, si è tenuta in un location straordinaria e carica di storia: la ex villa di Frank Sinatra, un luogo che evoca immediatamente un'atmosfera di glamour classico e di lusso intramontabile. I due, che hanno condiviso quattro anni di relazione, hanno finalmente unito i loro destini in un rito intimo ma allo stesso tempo ricco di significati personali.

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Miley Cyrus Condivide Foto Da Sposa

Il giorno seguente alle nozze, Miley Cyrus ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni scatti preziosi in bianco e nero sul suo profilo Instagram, accompagnati dalla didascalia "M + M 11.21.26", creando così un ricordo indelebile per tutta la sua fan base e per la stampa specializzata. L'immagine della cantante era quella di una donna felice e luminosa, con un busto ben definito e una linea morbida che esaltava le sue forme.

Il suo abito da sposa, di fattura impeccabile, presentava un design accollato con maniche lunghe, spalline imbottite e un lungo strascico che scorreva elegante sul pavimento. Tuttavia, il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti è stato nella parte posteriore dell'abito, che presentava un profondo scollo a V, rivelando discretamente il tatuaggio dell'artista sulla schiena, un omaggio alla sua identità artistica. Ai piedi, la cantante ha optato per delle scarpe eleganti che si integravano perfettamente con il resto dell'outfit.

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Per rendere il look coerente con la sua anima rock e ribelle, Miley Cyrus ha scelto un raccolto leggermente spettinato, dando un tocco di informale ricercatezza al suo aspetto. Per gli accessori, ha concentrato tutto sulle orecchie, tempestandole di orecchini luminosi in oro bianco che brillavano alla luce delle candele. La cerimonia è avvenuta a bordo piscina, in una cornice idilliaca sotto un arco di fiori bianchi e circondata da un'atmosfera magica creata dalle candele che illuminavano la sera.

Storia D'amore Con Maxx Morando

La relazione con Miley Cyrus è iniziata nel ventuncentoventuno, ma è sempre stata vissuta con grande discrezione, lontana dai riflettori della cronaca rosa. La cantante aveva raccontato in passato il loro primo incontro, un appuntamento al buio organizzato per lei ma non per lui, una situazione che l'ha fatta riflettere inizialmente.

Da lì è scoppiato l'amore, in netto contrasto con la sua precedente unione con Liam Hemsworth, durata dieci anni ma terminata con un divorzio dopo soli otto mesi di matrimonio, dimostrando che la scelta di Maxx Morando è stata quella giusta per trovare finalmente la serenità coniugale che cercava da tempo, in un contesto di amore reciproco e rispetto profondo. Title":