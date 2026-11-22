Miley Cyrus, 33 anni, e Maxx Morando, 28 anni, si sono sposati a Palm Springs. La cerimonia privata includeva la madre Tish e la sorella Noah Cyrus.

La cantante pop Miley Cyrus, 33 anni, ha unito la sua vita a quella del batterista Maxx Morando, 28 anni, in una cerimonia segreta celebrata a Palm Springs, in California. I due hanno pronunciato il sì dopo quattro anni di relazione, chiudendo un ciclo di innamoramento iniziato durante un viaggio in Asia dove Morando aveva chiesto la mano alla partner.

La cerimonia a Palm Springs e la famiglia

Secondo quanto riferito dalla BBC, le nozze si sono svolte sabato in un ambiente intimo e romantico, caratterizzato da fiori bianchi e da una piscina che faceva da scenario alla coppia. Le fotografie diffuse mostrano Miley Cyrus sotto un arco decorato, indossando un abito bianco da sposa che ne accentua la silhouette.

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La cerimonia non era priva di testimoni importanti: alla celebrazione erano presenti la madre della cantante, Tish Cyrus, e la sorella, la musicista Noah Cyrus. La presenza della famiglia diretta sottolinea l'importanza di questo momento privato per la popstar vincitrice di un Grammy Award.

La proposta in Asia e i retroscena

La richiesta di matrimonio è avvenuta durante un viaggio in Asia, un momento che Miley Cyrus ha descritto come una completa sorpresa. Nel corso di un'intervista al programma televisivo Good Morning America lo scorso anno, la cantante ha rivelato che Morando è riuscito a depistarla nonostante la sua natura controllante.

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Miley Cyrus ha dichiarato di essere difficile da sorprendere perché ama tenere sotto controllo ogni situazione. Tuttavia, in quel momento specifico si era lasciata andare, rimanendo davvero colpita dalla richiesta di Morando. Il batterista ha confermato di aver dovuto essere furtivo, organizzando tutto con grande discrezione per non rovinare la sorpresa.

Nell'intervista a Wonderland, Maxx Morando ha spiegato di aver portato la fidanzata prima a Tokyo per un paio di giorni e successivamente a Kyoto. Credo che lei avesse intuito che qualcosa stesse per succedere, ma ha aspettato l'ultimissimo momento dell'ultimo giorno per cercare di depistarla il più possibile e mantenere l'elemento sorpresa.

L'incontro e il contesto musicale

Il legame tra i due musicisti risale al 2023, quando Miley Cyrus rivelò a British Vogue che erano stati fatti incontrare senza conoscersi prima. Maxx Morando è membro del gruppo musicale Los Angeles, una band che ha partecipato nel 2022 allo spettacolo televisivo Miley's New Year's Eve Party.

Lo speciale televisivo, trasmesso dalla NBC e condotto dalla stessa Cyrus, ha visto sul palco artisti di grande rilievo come Dolly Parton, madrina della cantante, e David Byrne. Questo contesto professionale ha favorito la nascita del rapporto personale che li ha uniti fino al matrimonio a Palm Springs.

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Impatto mediatico e privacy

La scelta di celebrare le nozze in segreto a Palm Springs riflette la volontà della coppia di proteggere la propria sfera privata. Nonostante la natura riservata dell'evento, i dettagli sono stati diffusi dai media principali, confermando l'interesse globale per questa unione.

La cerimonia, caratterizzata da una forte componente emozionale e familiare, segna un nuovo capitolo nella vita professionale e personale di Miley Cyrus. La presenza di figure chiave come la madre e la sorella indica il supporto fondamentale del nucleo familiare in questo momento di transizione.