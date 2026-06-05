Miliardario Smartbox chiede riforma legge ereditaria: 'Voglio donare tutto in beneficenza, ma la legge francese me lo impedisce'

Un miliardario fondatore di Smartbox ha rivolto un appello al Parlamento francese per modificare il Codice Napoleonico, che obbliga a lasciare tre quarti del patrimonio ai figli, per poter destinare l'intera fortuna a cause umanitarie. La sua richiesta evidenzia il conflitto tra libertà testamentaria e le quote legittime degli eredi, un tema rilevante anche per l'Italia.

Un miliardario francese, fondatore di Smartbox , ha chiesto al Parlamento di modificare la legge sull' eredità per poter donare l'intero suo patrimonio a cause benefiche, rinunciando a trasmetterlo ai figli.

La normativa vigente, derivante dal Codice Napoleonico, prevede una quota obbligatoria del patrimonio per gli eredi legittimari, ovvero i figli, pari a tre quarti del totale. Questo vincolo legale, pensato per garantire la protezione dei familiari, si trasforma però in un ostacolo insormontabile anche per chi, come il miliardario, desidera volontariamente diseredare la prole per motivi filantropici.

L'uomo, che risiede in Belgio come esiliato fiscale, ha sottolineato la necessità di riformare il sistema, affermando che ogni individuo dovrebbe essere libero di disporre del proprio patrimonio come ritiene opportuno. La questione solleva un dibattito più ampio sul bilanciamento tra libertà testamentaria e diritti successori degli eredi, un tema che riguarda non solo la Francia ma anche altri Paesi con tradizioni giuridiche simili, incluso l'Italia.

Nel nostro ordinamento, disciplinato dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile, il patrimonio del defunto si divide in quota disponibile e quota di legittima. In assenza di coniuge, se i figli sono due o più, spetta loro obbligatoriamente almeno i due terzi del patrimonio totale. La diseredazione è possibile solo in casi gravissimi, come l'omicidio del genitore, previsti dall'articolo 463. Rapporti interrotti, ingratitudine o scelte di vita divergenti non sono sufficienti per privare un figlio della sua quota legittima.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e ha acceso i riflettori sulle rigidità delle leggi successorie in Europa, spesso criticate per non tenere adeguatamente conto della volontà del testatore, soprattutto in contesti di grandi patrimoni e finalità filantropiche. Il miliardario, quindi, non cerca una via legale per aggirare il sistema, ma una riforma che apra a una maggiore flessibilità, consentendo di destinare fortune consistenti al bene comune senza costrizioni di legge.

La proposta ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, c'è chi vede in questa limitazione una tutela indispensabile per i familiari più deboli, dall'altro chi sostiene che la libertà di disposizione del proprio patrimonio sia un principio fondamentale da rivedere in epoca contemporanea





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