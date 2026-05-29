Miliardi di dollari di oro estratti illegalmente in Amazzonia nonostante gli sforzi del governo

Un nuovo studio di Greenpeace ha scoperto che miliardi di dollari di oro vengono ancora estratti illegalmente dalla foresta amazzonica brasiliana nonostante gli sforzi del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per reprimere l'attività mineraria selvaggia.

Miliardi di dollari di oro vengono ancora estratti illegalmente dalla foresta amazzonica brasiliana, nonostante gli sforzi del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per reprimere l'attività mineraria selvaggia.

Lula si è impegnato, al momento del suo insediamento nel 2023, a eliminare l'estrazione illegale di oro dalle terre indigene e dalle aree protette, dopo anni di espansione incoraggiata dall'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. L'anno scorso, la polizia federale brasiliana ha sequestrato un quantitativo record di 447 kg di oro estratto illegalmente.

Ma mentre i prezzi dell'oro hanno raggiunto livelli record in un contesto di forte instabilità geopolitica, lo studio di Greenpeace ha scoperto che i minatori si sono adattati utilizzando permessi provenienti da luoghi in cui non c'è alcuna attività mineraria per falsificare l'origine dell'oro estratto illegalmente. Greenpeace ha analizzato 187 aree forestali con permessi di estrazione dell'oro rilasciati dall'agenzia mineraria brasiliana ANM in prossimità di terre indigene e aree protette in Amazzonia e ha scoperto che 98 di esse non presentavano alcun segno di attività estrattiva.

Ciononostante, i cosiddetti 'permessi fantasma' provenienti da queste aree sono stati utilizzati per giustificare la vendita di 26,8 tonnellate metriche di oro per un valore stimato di 3,8 miliardi di dollari tra il 2018 e il marzo 2026. La Reuters ha sorvolato due delle aree autorizzate nel set di dati e ha verificato che, nonostante i documenti che prevedevano un'enorme produzione mineraria di superficie, non si vedeva alcuna attività.

A sei minuti di distanza in aereo, i giornalisti hanno individuato una grande operazione illegale attiva in un'area protetta.

'Non so cosa altro è necessario per risolvere l'estrazione mineraria illegale sulle terre indigene', ha detto un rappresentante di Greenpeace. 'Distrugge la terra, inquina i fiumi e gli indigeni, senza rendersene conto, finiscono per mangiare pesci avvelenati'. L'ANM ha dichiarato di monitorare i permessi che Greenpeace ha denunciato per eventuali irregolarità e ha aggiunto che, con migliaia di permessi rilasciati, la regione amazzonica presenta 'grandi sfide logistico e di controllo'.

'Finché sarà possibile lavare l'oro utilizzando i permessi minerari, ci sarà un'espansione dell'attività mineraria in Amazzonia', ha detto la portavoce di Greenpeace Brasil Danicley Aguiar





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