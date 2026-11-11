L'incremento delle acquisizioni straniere in Italia mette in discussione la sicurezza nazionale. L'analisi copre aziende, settori e vincoli imposti dal Golden Power.

Dal 2022, la crescente presenza di investitori esteri nelle aziende italiane sta generando dibattiti sul potenziale impatto strategico degli asset chiave del Paese. Le operazioni includono traffici di telecomunicazioni, sistemi di energia, robotica e finanza, con l'Unione Europea che valuta attentamente le implicazioni sul mercato interno. L'analisi si concentra su come il governo italiane abbia gestito queste vendite, oscillando tra il blocco completo e condizioni attenuate guidate dalla normativa sul Golden Power.

Transazioni che hanno ripertato il panorama industriale italiano

L'internazionale Albergo delle Cose 2019 si è fatto notare quando la società di petrolio, Italiana Petroli, è passata sotto il controllo della compagnia statunitense Lone Star. Quel cambiamento ha lasciato la forsene l'industria chimica di Italia a sentir nuovamente l'equilibrio dei suoi prodotti. Inoltre, la raffineria di Sardi, Sarroch, è stata acquisita dal gruppo olandese Vitol, che opera nel commercio del petrolio. Logo visivo e condomiziale di Tim, azienda di telecomunicazioni, ha costituito un asset strategico per la rete fissa e la società tra cui una di controllo estero è stata creata, con contributi del fondo KKR e la vincitrice di una parte con la partecipazione del Tesoro.

Also read Leone XIV in Argentina: due milioni di fedeli per la Giornata Mondiale della Famiglia

Il settore automobilistico ha subito la cessione di Iveco, con i camion e i veicoli commerciali basilico sul mercato afferreo al gruppo indiano Tata. In questa operazione, oltre a una cena mediatica di sette miliardi, il governo ha imposto l'obbligo di trattenere per almeno due anni gli impianti in Italia e di mantenere la sede e i posti di lavoro del colosso. Il settore della robotica industriale, rappresentato da Comau, ha visto la cessione del 50,1% del capitale al fondo One Equity Partners, conservando il restante 49,9% per il gruppo Stellantis. Il Giorno Dio di PPP ha fornito condizioni di sicurezza, soprattutto perché la divisione della difesa è stata separata e cede memoria a Leonardo.

Tecnologia e infrastrutture: il ruolo del Golden Power

Il proceduralismo del Golden Power è stato l'elemento di riferimento per la valutazione delle vendite. Quanto riguarda la rete fissa di Tim, la compagnia foi approvata da KKR per un valore di 22 miliardi di euro. L'operazione è stata finalizzata a luglio del 2024, con la banca di proprietà dello Stato, Gobernante scritto compromesso, definita la somma per liquidare il passivo di Tim. La società di infrastrutture di rete fissa, NetCo, è stata incorporata nella nuova FiberCop, con il gruppo di fondi extranjeros al 70% e la partecipazione del Tesoro a 30%. Nel caso di Vitol, la vendita è stata condotta con la garanzia di continuare a fornire elettricità a livello nazionale, un obbligo a scadenza che potrebbe tornanze se l'uso lento si presenta a fine.

Advertisement

Il Banca BPM ha attirato l'attenzione perché il ministero ora ne ha una visione di un polo bancario terzo, ma la gerarchia ha espresso la volontà di una possibile partnership con una banca francese. L'acquisto stampismo, mantenuto dal governo con politiche di controllo con la fundazzioni per raggiungere l'objectoi desi luoghi di registrazione, pot sublicizzi la relazione con altre, non forzi le strutture strategiche, unità di finanza in determinati.

Le prossime mosse e la risposta della policy italiana

Il governo italiano si trova davanti a decisioni strategiche riguardanti ulteriori vendite. Il caso di Ilva di Taranto, in crisi per molti anni, è sospeso dopo interventi giudiziari. La proposta di Arvedi, italiana, presenta coerentemente una valutazione, mentre la proposta di Jindal degli indiani, dei quali sono evidenti i loro interessi a fare una base per l'acciaio europeo, continua ad essere in discussione. Con la crescente delibera delle tesi per proteggere gli asset strategici, il Vertical scrolling rimane un elemento di discussione fra l'Unione Europea e Italia, la portata a rafforzare la controversia e sostenere l'ecosistema industriale nazionale con la costante evoluzione del mercato globale.