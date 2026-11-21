La CGTP ha guidato una massiccia protesta a Lisbona contro l'aumento dei costi della vita e la crisi degli affitti. Dati Eurostat confermano il divario salariale con l'UE.

Migliaia di cittadini si sono radunati sabato 21 novembre 2026 nelle strade principali di Lisbona, in Portogallo, per denunciare la gravità della crisi dei costi della vita e la persistente emergenza abitativa. Nonostante la pioggia battente, la federazione sindacale CGTP ha organizzato la manifestazione, chiedendo riforme strutturali per le retribuzioni e le pensioni, oltre a interventi immediati per abbassare i prezzi dei beni essenziali. La protesta ha visto protagonisti lavoratori e pensionisti uniti contro le politiche economiche attuali, dimostrando una forte preoccupazione per il potere d'acquisto in declino.

Dati economici e divario salariale con l'Unione Europea

Il contesto economico che ha innescato il malcontento è caratterizzato da numeri allarmanti emersi dai dati Eurostat. Nel 2025, i redditi medi annuali in Portogallo risultavano inferiori del 37% rispetto alla media dell'Unione Europea, segnando un netto divario competitivo rispetto agli altri stati membri. Questa disparità strutturale rappresenta una delle radici principali della protesta, poiché la maggior parte dei lavoratori percepisce che il proprio salario non riesce a coprire le spese essenziali, nonostante un aumento dell'orario di lavoro e degli oneri.

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Parallelamente, l'inflazione ha registrato un tasso del 3.8% nel mese di ottobre, alimentata principalmente dal rincaro dei generi alimentari e dell'energia. Le tensioni geopolitiche in corso in Medio Oriente continuano a esercitare pressione sui mercati internazionali delle materie prime, contribuendo all'instabilità dei prezzi al consumo. Per le famiglie portoghesi, questa dinamica significa che il budget familiare viene eroso costantemente, costringendo molti a scelte difficili per garantire la sopravvivenza quotidiana e l'accesso ai servizi di base.

Testimonianze e posizione dei sindacati CGTP

I manifestanti hanno espresso il loro disagio attraverso dichiarazioni dirette che illustrano la quotidianità delle difficoltà economiche. Manuel Gomes, un operaio di quarantasei anni, ha sottolineato come i salari rimangano bassi mentre i costi del gasolio, della benzina e degli affitti continuano a salire. Gomes ha accusato il governo di centro-destra di aver peggiorato la situazione con le sue politiche, affermando esplicitamente che non vi è più denaro sufficiente per la vita di ogni giorno nonostante uno sforzo lavorativo maggiore.

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Anche il settore pensionato ha avuto una voce significativa nella manifestazione, rappresentata da figure come Luis Russo, un tecnico informatico in pensione di sessantasei anni. Russo ha dichiarato di essere in piazza per chiedere salari e pensioni più alti e per opporsi alla speculazione nel mercato degli affitti. Il suo intervento ha mirato a criticare l'operato del governo, accusandolo di servire i grandi interessi economici piuttosto che tutelare i cittadini comuni, evidenziando una frattura sociale tra le classi dirigenti e la popolazione.

Emergenza abitativa e impatto sui giovani

Una delle cause centrali della protesta riguarda la crisi abitativa, descritta come una delle più severe in Europa. I dati mostrano che i prezzi delle case sono più che raddoppiati dal 2017, un aumento esponenziale che ha reso l'accesso alla proprietà o all'affitto impossibile per molte fasce della popolazione. In particolare, i giovani sono colpiti in modo sproporzionato, trovandosi esclusi dal mercato immobiliare a causa di questa inflazione dei prezzi immobiliari e della scarsità di offerta accessibile.

La CGTP, organizzatrice dell'evento, ha elencato richieste precise mirate a contenere i costi delle abitazioni e a garantire prezzi più bassi per i servizi essenziali. La manifestazione ha coinvolto migliaia di persone, come dichiarato dall'organizzazione sindacale, che hanno sfilato lungo due dei viali principali di Lisbona protette da ombrelli e poncho. La polizia locale non ha fornito stime ufficiali sulla partecipazione, ma l'immagine di una folla numerosa e determinata ha marcato l'importanza del movimento sociale nel dibattito pubblico nazionale.

Contesto europeo e prossimi sviluppi

La protesta portoghese non è isolata, ma si inserisce in un'ondata più ampia di mobilitazioni in tutta Europa contro il costo della vita e la questione abitativa. Anche in Francia, dove si sono tenute manifestazioni simili nello stesso giorno, la partecipazione è stata inferiore rispetto alle settimane precedenti, indicando possibili variazioni nell'entusiasmo dei manifestanti o nella capacità di organizzazione locale. In Portogallo, invece, la tensione rimane alta dopo settimane di agitazione che hanno incluso accampamenti di attivisti per il diritto alla casa a Lisbona e Porto.

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Le autorità governative si trovano ora di fronte a una sfida significativa per rispondere a queste richieste strutturali. L'intersezione tra bassi salari, inflazione energetica e costi abitativi insostenibili crea un quadro complesso che richiede soluzioni multidimensionali. Mentre i sindacati mantengono la pressione attraverso le mobilitazioni di strada, l'attenzione si sposta sulle misure concrete che il governo potrebbe adottare per alleviare il carico sulle famiglie e stabilizzare i mercati cruciali per l'economia domestica.