Militare in libera uscita salva una donna amputata a Modena con laccio emostatico improvvisato

Un militare in libera uscita interviene tempestivamente a Modena, fermando le emorragie di una donna gravemente ferita con laccio emostatico portato per esperienza professionale, impedendo una tragedia.

Nel cuore del centro storico di Modena , un episodio drammatico ha messo in luce il coraggio di un militare in libera uscita, pronto a intervenire con prontezza e competenza.

Mentre stava pedalando verso un negozio, l’uomo ha assistito a una scena sconvolgente: una vetrina si è frantumata e, dietro i frammenti di vetro, una donna è rimasta incastrata, cosciente ma visibilmente in stato di shock, con entrambe le gambe gravemente amputate a causa dell’impatto. L’aggressiva violenza dell’incidente ha provocato un'emorragia massiccia, minacciando la vita della vittima in pochi minuti cruciali.

Senza esitazione, il militare ha estratto dal suo zaino personale un laccio emostatico – un dispositivo che porta sempre con sé per “deformazione professionale”, ossia per l’esperienza acquisita sul campo – e lo ha avvolto attorno alla gamba sinistra della signora, fermando rapidamente l’emorragia primaria. Il gesto tempestivo ha rappresentato il primo passo di una catena di soccorsi improvvisati ma efficaci, in cui un altro soccorritore, dotato di una cintura di fortuna, è riuscito a creare un secondo bendaggio emostatico sulla gamba destra, creando così una duplice pressione contro il sanguinamento





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