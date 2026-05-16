Militare italiano morto durante le immersioni in una grotta subacsea alle Maldive; cinque persone disperse

In un caso accidentale, un militare italiano è morto nel tentativo di esplorare una grotta subacsea alle Maldive. Cinque persone disperse sono nel frattempo state identificate nella grotta stessa.

Una grotta subacsea vicino all'atollo V di Alimatha nella Repubblica delle Maldive ha causato la morte di un militare italiano durante un'immersione. Secondo quanto riferito dai media locali, il militare si è sentito male durante un'attrazione subacsea per esplorare la terza delle tre camere della grotta.

Secondo le prime ipotesi, il militare potrebbe essere morto per un problema di depressurizzazione durante la fase di risalita, in seguito a una profondità eccessiva rispetto alle norme che autorizzano le immersioni ricreative fino a trenta metri. L'operazione di recupero dei corpi degli altri quattro membri del gruppo, ancora non trovati, sarà guidata da esperti italiani specializzati nel soccorso in acque profonde e nella guida in immersioni subacsee, una volta raggiunti la capitale Malé e in contatto con la Farnesina.

Anche un team di supporto psicologico è stato coinvolto per gli italiani coinvolti. Tuttavia, mentre il trasporto della nave Duke of York è stato sospeso per un'indagine, altri venti subacquei italiani sono stati in buona salute ed equipaggiati presso la nave.

La famiglia ha ricordato che la biologa marina e professoressa Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal erano state alla guida di una crocierata nello scorso mese e che erano a bordo della nave durante un'indagine sugli abissi quando i loro corpi sono stati recuperati separati dalla loro crociera. Un'istruttore italiano era stato ritrovato tra i membri del gruppo, mentre le altre tre persone disperse sarebbero state identificate nella terza cavità a una profondità di sessanta metri dall'atollo di Vaavu.

Un ulteriore rapporto sulle cause del fatale incidente potrebbe essere reso disponibile dopo ulteriori indagini. Con l'aggiunta di queste informazioni, si è reso conto che le immersioni offrivano condizioni d'aria serene e dovevano essere combinate in modo tal quale garantire la salute dei szuka e della missione, compreso il meteorologo che acaba de asumir el部位任务。





VanityFairIt / 🏆 14. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Militare Immersioni Grotta Subacsea Maldive Quattro Dispersi Ricerca E Recupero Esperti Supporto Psicologico Operatori Subacquei Equipozzo Specifico Per I Solicitadas Ricerca Di Corpulori Formazione Immersi Società Risultati Negativi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia alle Maldive, cinque italiani muoiono durante un'escursioneLe vittime, i cui corpi sono già stati recuperati, stavano partecipando a un’attività di diving partita da una safari boat nell’atollo di Vaavu

Read more »

Cinque turisti italiani morti durante immersione subacquea alle MaldiveIl dramma subacqueo avvenuto alle Maldive ha causato la morte di cinque turisti italiani. La notizia è stata confermata dalla Farnesina dopo essere stata diffusa dalla polizia locale.

Read more »

Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersioneLa Farnesina conferma, 'deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità' (ANSA)

Read more »