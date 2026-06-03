Miller-Meeks vince la nomination repubblicana nel primo distretto dell'Iowa, pronta a sfidare di nuovo Bohannan

La repubblicana Mariannette Miller-Meeks ha assicurato la nomination nel primo distretto dell'Iowa, avviando una lotta serrata contro la democratica Christina Bohannan in vista delle elezioni generali di novembre, con entrambi i candidati dotati di più di quattro milioni di dollari in cassa.

La rappresentante repubblicana degli Stati Uniti Mariannette Miller-Meeks ha trionfato nella corsa alla nomination del primo distretto congressuale dell' Iowa , assicurandosi la possibilità di affrontare per la terza volta la democratica Christina Bohannan nelle elezioni generali di novembre.

Miller‑Meeks, medico di 70 anni e membro della Camera dal 2021, ha superato il candidato più a destra del partito, David Pautsch, identificato come un sostenitore del movimento MAGA, grazie a una vittoria in cui la sua esperienza legislative e il suo profilo moderato hanno convinto gli elettori della base repubblicana. La vittoria, confermata dai media statunitensi, consolida la posizione dell'attuale deputata, ma al contempo la rende una delle repubblicane più vulnerabili in vista delle elezioni, data la crescente insoddisfazione degli elettori per l'aumento dei prezzi del carburante, dei beni di consumo e per il conflitto in Iran, che hanno eroso il gradimento del presidente Donald Trump anche tra i membri del suo stesso partito.

Dall'altra parte, la democratica Christina Bohannan, professore di diritto all'Università dell'Iowa e ex rappresentante statale, ha ottenuto la nomination del Partito Democratico dopo aver sconfitto il collega Travis Terrell in una primaria particolarmente combattuta. Bohannan, 54enne, ha già sfidato Miller‑Meeks in due cicli elettorali precedenti, perdendo di recente nel 2024 per una differenza di appena ottocento voti.

La sua campagna per il 2024 si concentra su tre pilastri principali: la riduzione del costo della vita per le famiglie, l'ampliamento della copertura sanitaria e la revoca dei tagli al programma Medicaid introdotti dalla cosiddetta "One Big Beautiful Bill" dell'amministrazione Trump. Il suo messaggio di accessibilità economica e di tutela del welfare ha trovato risonanza tra gli elettori indecisi, soprattutto nelle aree suburbane dell'Iowa, dove le preoccupazioni per l'inflazione e la sicurezza sanitaria sono particolarmente acute.

Gli osservatori politici indipendenti classificano la gara come un vero "testa a testa", sottolineando che entrambi i candidati gestiscono risorse finanziarie considerevoli, con più di quattro milioni di dollari ciascuno disponibili in cachet secondo gli ultimi documenti depositati presso la Federal Election Commission. Questa parità di risorse ha alimentato un'intensa corsa elettorale in cui le campagne si sono concentrate su incontri di porta a porta, dibattiti televisivi e una forte presenza sui social media.

Miller‑Meeks punta a consolidare il suo record di legislazione centrata sulla riduzione delle tasse e sul sostegno alle imprese locali, mentre Bohannan promette di difendere i programmi di assistenza sanitaria pubblica e di introdurre misure per contrastare l'inflazione. Con le elezioni di novembre ormai alle porte, il risultato finale dipenderà in gran parte dalla capacità di ciascun candidato di mobilitare gli elettori in un contesto di crescente polarizzazione politica e di preoccupazioni economiche diffuse nel Midwest americano





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