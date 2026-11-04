Milly Carlucci condanna Diaco: conflitto Rai per intervista a Ravagnani

Milly Carlucci esprime la sua rabbia per le domande di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani. La Rai mantiene silenzio. Ecco i dettagli del caso.

Milly Carlucci ha espresso la sua profonda indignazione nei confronti di Pierluigi Diaco per le domande poste all'ex sacerdote Alberto Ravagnani durante un'intervista tv. La conduttrice di Ballando Con Le Stelle ha definito inaccettabile il comportamento del collega, firmando una nota di solidarietà insieme agli autori del programma. Il conflitto ha messo in luce le tensioni all'interno del servizio pubblico.

La reazione di Milly Carlucci a Diaco

Carlucci ha pubblicato un post su Instagram nel quale dichiara che l'intero gruppo di lavoro sente l'urgenza di rinnovare pubblicamente il proprio affetto a Ravagnani. La nota sottolinea come Ballando Con Le Stelle abbia sempre proposto temi di riflessione per includere aspetti di una società complessa. La conduttrice ringrazia l'ex sacerdote per aver condiviso la sua esperienza e ribadisce la volontà di continuare un percorso umano e artistico nel rispetto della persona.

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Il tono inquisitorio dell'intervista a Ravagnani

Diaco ha rivolto domande di natura strettamente personale e intima a Ravagnani, chiedendogli se fosse attratto da uomini o donne. L'ex sacerdote ha risposto di essere attratto dalle donne, specificando che la domanda non aveva un vero appoggio. Diaco ha insistito, sostenendo che Ravagnani, esponendosi pubblicamente, avesse il dovere di chiarire la propria sessualità dopo il periodo di sacerdozio.

La posizione prudente della Rai

La Rai ha scelto una linea di prudenza, evitando di prendere posizione ufficiale contro Diaco. Secondo quanto riportato, il caso è considerato un fastidio interno tra due realtà della stessa azienda, senza che l'azienda di Viale Mazzini preveda iniziative punitive. I vertici Rai tutelano entrambi i programmi, lasciando correre la situazione per il momento, pur riconoscendo eventuali errori nei toni del conduttore di BellaMà.

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Le opinioni di Fiorello e la stampa

Fiorello ha espresso critiche ma si è astenuto da attacchi frontali, difendendo Diaco con ironia per non incorrere in problemi lavorativi. Altri commentatori, come la conduttrice su Rai Radio2, hanno giudicato l'atteggiamento di Diaco come una mancanza di rispetto verso chi ha avuto percorsi precedenti. Le reazioni sui social network sono state prevalentemente negative, con molti utenti che hanno giudicato le domande inappropriate e intrusive.

Impatto sul programma e prospettive future

La controversia rischia di influenzare la percezione del programma Ballando Con Le Stelle e la carriera di Pierluigi Diaco. L'intervista ha diviso l'opinione pubblica, con alcuni che sostengono la trasparenza richiesta e altri che difendono la privacy dell'ex sacerdote. Il servizio pubblico ora deve gestire attentamente l'equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto per gli ospiti, in un contesto mediatico sempre più sensibile alle dinamiche personali.