Milly Carlucci difende Alberto Ravagnani dopo il caso Diaco: "Siamo una famiglia"

Milly Carlucci esprime forte sostegno ad Alberto Ravagnani dopo le critiche ricevute. La conduttrice di Ballando con le stelle chiarisce la posizione della produzione e del cast.

Milly Carlucci ha voluto ribadire con fermezza la solidarietà nei confronti di Alberto Ravagnani durante l'avvio della sesta puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice ha dichiarato che la produzione si sente aggredita insieme al concorrente, sottolineando che tutti i membri del cast sono percepiti come una vera famiglia unita di fronte alle critiche ricevute.

La posizione di Milly Carlucci sul caso

La conduttrice ha ringraziato il pubblico per i risultati in termini di share ottenuti dalla trasmissione, attribuendo il successo al cast attuale e alla piena libertà narrativa che offre a ogni partecipante. Ha spiegato che ogni concorrente racconta la propria storia in modo libero e fiducioso nella produzione, creando un legame speciale con il telespettatore.

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Ravagnani e l'intervista con Diaco

Alberto Ravagnani ha commentato l'episodio accaduto nell'ultima puntata di Bella Ma' condotta da Pierluigi Diaco, definendo inaccettabile il comportamento dell'ospite. Ha ammesso di essersi sentito in imbarazzo e di aver percepito violenza nel tentativo di forzare la sua privacy sessuale, ribadendo che non esiste alcun dovere di rispondere sulla propria vita intima.

I dettagli dell'episodio con Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco aveva incalzato Ravagnani sul suo orientamento sessuale durante l'intervista, creando un clima di tensione che ha suscitato le critiche di Milly Carlucci subito dopo. La conduttrice ha chiarito che non avrebbe potuto fingere sul celibato e che l'episodio ha ferito l'intera équipe, spingendo a un supporto personale e non solo pubblico verso il ballerino.

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La reazione di Alberto Ravagnani

Alberto Ravagnani ha raccontato di aver percepito un'invasione della privacy durante l'ospitata a Bella Ma', registrata in sala prove pochi giorni dopo l'intervista. Nonostante il disagio iniziale, ha dichiarato di essere oggi sereno e di aver scelto di affrontare la situazione con dignità, senza nascondere la propria storia di ex sacerdote e di partecipante a Ballando con le stelle.

Il sostegno del cast e dei maestri

I maestri e i ballerini di Ballando con le stelle si sono uniti all'applauso finale per sostenere Ravagnani, segnando la fine del messaggio di Milly Carlucci e l'inizio della parte più leggera della serata. Il cast ha dimostrato una forte coesione, strizzando attorno all'artista per il rispetto verso la grande persona che lui è, rafforzando il legame umano che unisce tutti i partecipanti.