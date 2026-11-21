Milly Carlucci risponde alle critiche su Ballando con le Stelle: Mariotto si è scusato due volte, Barbara d'Urso ha cenato con i ballerini. Niente copioni, solo spontaneità.

La conduttrice Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista dettagliata al Corriere della Sera per chiarire la dinamica dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle e difendere la natura del programma televisivo. In un momento di forte tensione mediatica, la padrona di casa ha respinto categoricamente l'idea di trame preconfezionate o copioni scritti a tavolino, attribuendo i problemi alle dinamiche imprevedibili dei social network.

Mariotto si scusa due volte: la difesa di Carlucci

Milly Carlucci ha sottolineato con forza che lo stilista Mariotto ha già chiesto scusa più volte per l'episodio che ha coinvolto Barbara d'Urso durante la trasmissione. La conduttrice ha rivelato di aver invitato l'ospite fisso in giuria, presente fin dalla prima edizione, a presentare le proprie scuse in diretta. Mariotto si è scusato per ben due volte, assicurando che non nutriva risentimento personale verso la collega.

Also read Antonella Clerici e Milly Carlucci: Tensioni su Rai 1

La presenza abituale di Mariotto in giuria ha sempre garantito una certa familiarità con le telecamere, ma le reazioni sono state intense. La conduttrice ha specificato che il gesto dell'uso del profumo era qualcosa che l'uomo faceva abitualmente, non un'azione isolata scatenata da un momento di rabbia. Dopo l'incidente, Mariotto ha ribadito il proprio rammarico attraverso una clip video, dimostrando un percorso di riptensione pubblica.

Reazione di Barbara d'Urso e dettagli inediti

Per quanto riguarda la reazione di Barbara d'Urso, la conduttrice ha svelato dettagli che contrastano con la narrazione di un litigio irreparabile. Dopo la fine della puntata, Barbara è rimasta sul set e ha ballato con Chiquito durante l'intervallo delle notizie. Successivamente, la giurata ha proseguito la serata cenando tranquillamente con i ballerini, smentendo l'idea di un'esplosione di rabbia immediata e incontrollabile.

Advertisement

L'episodio successivo, avvenuto intorno alle cinque del mattino, ha visto Barbara pubblicare un video in cui ammetteva di aver pensato di lasciare il programma. Milly Carlucci non ha voluto speculare sulle eventuali influenze esterie su questa decisione. Non sapendo se qualcuno le abbia consigliato tale scelta, la conduttrice ha evitato di commentare direttamente il ripensamento notturno, mantenendo un tono di rispetto per la privacy della collega.

Caos social e falsità: la valanga di fake

Secondo l'analisi di Milly Carlucci, l'amplificazione dello scontro è dovuta principalmente alle dinamiche distorte della rete. La conduttrice ha descritto una valanga di contenuti falsi, bot e informazioni manipolate create appositamente per gonfiare l'algoritmo e generare reazione. Il web sembra favorire la divisione e la polemica continua, mentre le scuse, chiudendo la discussione, non sono considerate un argomento popolare dai meccanismi di engagement.

La conduttrice ha invitato il pubblico a non perdere di vista il contesto del varietà televisivo. Ha utilizzato un paragone storico con l'episodio in cui Roberto Benigni abbattè Isabella Ragonese, definendolo un gesto sopra le righe tipico dello spettacolo e non violenza. Il messaggio è chiaro: i gesti che si tollerano in televisione non sono sempre adatti a un contesto domestico o privato.

Posizioni di Lucarelli, Diaco e Fiorello

Di fronte alle critiche esterne, la conduttrice ha mantenuto una linea di distinnetà netta. Selvaggia Lucarelli, definita da Milly come una persona divisiva che ha fatto della sua natura una bandiera per dieci anni, non ha trovato spazio per critiche personali. La situazione è stata separata con chiarezza dal caso passato di Pierluigi Diaco, che Carlucci ha descritto come un episodio completamente diverso riguardante la coercizione a esternazioni personali.

Advertisement

La conduttrice ha anche risposto alle prese di posizione di Alberto Matano, Fiorello e Antonella Clerici. Ha escluso che Antonella Clerici stesse criticando specificamente l'episodio recente. Fiorello, invece, è stato riconosciuto come uno showman con diritto alla satira, le cui battute si inseriscono in un programma lungo quattro ore. La conduttrice conclude con una battuta sugli ascolti, scherzando sulla possibilità di costruire serate per massimizzare lo share senza però perdere la spontaneità che rende unico lo show.