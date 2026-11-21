Milly Carlucci chiarisce le controversie sul caso Mariotto e D'Urso, smentendo trame predefinite e spiegando la dinamica tra giurati e conduttrice del programma. La verità sul profumo-gate.

Il programma Rai 1 Ballando con le stelle sta per trasmettere la sua nuova puntata serale, mentre l'attenzione del pubblico e della critica si concentra esclusivamente sulle polemiche nate dalle interazioni tra il giurato Guillermo Mariotto e la conduttrice Barbara D'Urso. Milly Carlucci, padrona di casa dello show, ha colto l'occasione di una recente intervista pubblicata sul Corriere della Sera per chiarire definitivamente i fatti e smontare le ipotesi di una narrazione televisiva manipolata.

Nessuna scrittura predefinita per lo share

La conduttrice ha respinto con fermezza l'ipotesi che l'intero episodio, ora definito dalla cronaca rosa come il caso profumo-gate, fosse frutto di una sceneggiatura studiata a tavolino per incrementare i dati d'ascolto. Milly Carlucci ha paragonato la condotta di Guillermo Mariotto alle disavventure di Mr Magoo, sottolineando che le catastrofi o i malintesi avvengono senza alcuna volontà premeditata o calcolo strategico da parte del personaggio.

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La conduttrice ha inoltre ricordato che la giuria del programma è volutamente composta da personalità dai temperamenti diametralmente opposti, spaziando dall'ortodossia stilistica di Antonella Zazzaroni fino alla trasgressione creativa di Mariotto. Questo mix serve a riflettere le diverse sensibilità degli spettatori a casa, non a creare conflitti artificiali. Carlucci ha aggiunto con ironia che se ogni serata venisse costruita sapendo esattamente come aumentare lo share, i risultati sarebbero sproporzionati, arrivando teoricamente al 50% di audience, un obiettivo irrealistico per la gestione di una diretta televisiva complessa.

Le scuse e la difesa del giurato storico

Riguardo alle critiche ricevute per non essere stata più severa in diretta nei confronti di Mariotto, Milly Carlucci ha spiegato di aver già invocato le sue responsabilità durante la messa in onda. Il giurato ha espresso le proprie scuse due volte all'interno del programma, assicurando che non nutriva alcun risentimento personale nei confronti di Barbara D'Urso. La conduttrice ha precisato che Mariotto utilizzava il profumo già prima dell'episodio specifico che ha scatenato le polemiche.

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Un giorno dopo gli avvenimenti, in un clip diffusosi online, l'artista ha ribadito ulteriormente la sua posizione, dichiarando esplicitamente di dispiacersi per aver ferito D'Urso e ripromettendosi di non volerlo più fare. Carlucci ha giudicato queste azioni sufficienti, definendo Mariotto una merce rara in televisione grazie alle sue doti uniche di ironia vera, trasgressione intelligente e provocazione pungente, qualità che rendono i suoi interventi unici nel panorama dello spettacolo italiano.

La reazione di Barbara D'Urso e il ruolo dei social

La conduttrice ha raccontato i retroscena avvenuti immediatamente dopo lo scontro in pista, rivelando che Barbara D'Urso, nonostante il video pubblicato l'indomani alle 5 del mattino in cui esprimeva il desiderio di lasciare il programma, era tornata a ballare con Chiquito durante l'intervallo del telegiornale e aveva persino cenato con i ballerini. Carlucci ha ammesso di non sapere se ci sia stata una riflessione successiva o consigli esterni, ma ha rivendicato la scelta di avere Barbara nel cast, definendola un grandissimo animale da palcoscenico.

Il polverone mediatico è stato amplificato, secondo la conduttrice, dai social network che hanno diffuso una valanga di fake news, bot e contenuti mirati a gonfiare la polemica per ingannare l'algoritmo. Milly Carlucci ha notato che le scuse di Mariotto non sono popolari sul web poiché chiudono la discussione, mentre le piattaforme digitali favoriscono la divisione e il conflitto per massimizzare i clic. Ha poi distinto chiaramente questa vicenda dalla sua posizione ferma nei confronti di Pierluigi Diaco, con cui non ha legami di amicizia.

Il confronto con Benigni e il giudizio di Selvaggia Lucarelli

Carlucci ha difeso il principio di non costringere nessuno a fare esternazioni su scelte personali, sessuali o di vita, citando il celebre episodio in cui Roberto Benigni ha abbattuto la Carrà, spiegando che tali gesti hanno significati diversi nel contesto di un varietà rispetto a una cena in salotto. Ha chiesto di non drammatizzare eccessivamente la situazione, paragonando ironicamente i due personaggi a Vladimir Zelensky e Putin per sottolineare la mancanza di proporzione del dibattito pubblico.

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Risultato finale della serata sarà valutato dal pubblico, ma per la conduttrice il tutto rientra nella norma dello spettacolo. Ha infine commentato le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, che aveva definito D'Urso antipatica, egoista e vanesia, riconoscendo che la natura divisiva è la cifra distintiva della giornalista e la ragione per cui ha lavorato con loro per dieci anni. La polemica rimarrà un tema caldo nei prossimi giorni mentre il programma prosegue.