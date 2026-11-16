Milly Carlucci e Antonella Elia: la lite per il profumo e le reazioni sulla Rai

Antonella Elia minaccia la saída da Ballando con le Stelle dopo uno scontro con Milly Carlucci. Ecco i dettagli, le reazioni di Fiorello e il contesto del litigio.

Uno scontro acceso si è verificato all'interno degli studi della Rai, coinvolgendo la conduttrice Milly Carlucci e la giurata Antonella Elia durante la trasmissione Ballando con le Stelle. L'incidente ha avuto come protagonista principale la giurata, che ha spruzzato del profumo lamentando una presunta cattiva odore nell'ambiente e ha ironizzato sulla possibile presenza di roditori negli studi televisivi.

Il gesto di Antonella Elia e la reazione immediata

Antonella Elia ha utilizzato l'accesso al profumo come strumento per esprimere il suo disagio, un'azione che è stata interpretata da molti come un attacco diretto alla conduzione dello spazio. Il gesto ha innescato una forte reazione da parte di Milly Carlucci, la quale ha espresso pubblicamente la propria rabbia per l'accaduto. La conduttrice si è sentita disprezzata e ha minacciato esplicitamente di lasciare il programma a causa di questo comportamento giudicato inaccettabile.

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Le posizioni di Fiorello e Fialdini

La vicenda ha attirato immediatamente l'attenzione di altre figure chiave della conduzione e della giuria. Francesca Fialdini, Selvaggia Lucarelli e Fiorello sono intervenuti per commentare l'accaduto, analizzando la dinamica dello scontro tra le due protagoniste. Il loro intervento ha contribuito a portare la questione alla luce pubblica, sottolineando la gravità delle parole scoccate durante la diretta televisiva.

Milly Carlucci chiede una posizione ufficiale

È intervenuta direttamente la conduttrice Milly Carlucci per prendere una posizione netta sull'incidente. La richiesta di chiarimenti ha messo al centro del dibattito il rispetto reciproco e le regole di convivenza professionale all'interno del team di Ballando con le Stelle. La reazione di Carlucci non è stata solo un gesto emotivo, ma una presa di posizione professionale volta a difendere l'immagine della trasmissione.

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Antonella Elia spiega le sue ragioni

Nel suo secondo intervento pubblico, Antonella Elia ha cercato di chiarire le proprie intenzioni, definendo la situazione in modo meno conflittuale. Ha paragonato la propria apparizione alla figura dell'esorcista, una metafora utilizzata per descrivere l'intensità del momento, ma ha assicurato che oggi sta meglio. La giurata ha cercato di distanziare le accuse di maleducazione, presentando il gesto come un'espressione di stress piuttosto che di malizia.

Il contesto e le pagelle di stasera

Nonostante il caos generato dal litigio, il programma ha proceduto con le valutazioni danzanti. Tra le pagelle, si segnalano ottimi voti come il dieci per Guerritore e l'otto per Milly Carlucci stessa, mentre la caduta di Ghione ha ottenuto cinque. Noemi ha ricevuto sei, non riuscendo a ricordare il primo bacio della sua partner. Il litigio rimane un capitolo a parte nella serata, ma non ha fermato lo svolgimento delle danze.