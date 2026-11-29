La conduttrice accusa online la creazione di tifoserie artificiali per Ballando con le Stelle. Analisi dei verdetti e delle polemiche sulla semifinale.

Milly Carlucci ha lanciato una veemente accusa contro le attività di bot online durante la vigilia della semifinale di Ballando con le Stelle, la trasmissione in onda su Rai 1 nel sabato sera. La conduttrice ha definito questi utenti automatici come strumenti volti a creare tifoserie ottuse e a diffondere odio, sostenendo che il loro unico scopo sia avvelenare il dibattito pubblico senza alcun fondamento reale. Questa dichiarazione arriva a sottolineare la sua percezione negativa di chiunque esprima dissenso riguardo alla direzione artistica o alle dinamiche dello show prodotto a Saxa Rubra.

L'accusa di Manipolazione Online

Milly Carlucci ha esplicitamente collegato la sua critica all'utilizzo di bot, definendo tali entità come quelle "cose che succedono sui social". Secondo la conduttrice, questi account artificiali operano per mandare i cittadini al "zoo comunale" e osservare le reazioni create a tavolino. La posizione dichiarata è netta: chi non gradisce la trasmissione o ne critica i concorrenti, i giurati e le dinamiche di gioco, di fatto non esiste. Questa visione esclude qualsiasi tipo di critica costruttiva o dissenziente dal legittimo dibattito televisivo.

Also read Ballando con le Stelle, Ornella Muti rompe il silenzio sul ritiro: 'Voglio esserci'

La conduttrice non ha fatto cenno alle polemiche della stagione precedente, quando una concorrente sconosciuta per nome (che oggi conduce Un Giorno da Pecora al posto di Geppi Cucciari) finì al centro di una bufera mediatica. In quell'occasione, emerse la probabilità che profili vuoti da Perù e Santo Domingo falsassero il televoto con latitudini irreali. Tuttavia, all'epoca, Milly Carlucci non sollevò obiezioni ufficiali, ignorando completamente il problema della manipolazione dei dati.

Le Reazioni Mediatrici e le Polemiche

Oggi, la narrazione televisiva è stata completamente dominata dalla versione proposta dalla produzione. L'intera stampa di settore sembra concorda in un'unica versione della verità, allineandosi perfettamente con la linea del programma. Questa omogeneità mediatica ha portato a critiche feroci contro Barbara d'Urso, accusata di puzza e di voler prendere la scena con il suo trash-potere per rovinare il programma. Parallelamente, le critiche si sono abbattute su Ornella Muti, con accuse di egocentrismo e tentativi di rubare la scena.

Advertisement

La presenza di Ornella Muti è stata oggetto di grandi polemiche dopo che la conduttrice l'ha elogiata come musa di Woody Allen e simbolo di eleganza. In realtà, l'attrice aveva già abbandonato il programma una settimana prima a causa di una gravissima broncopolmonite. Nonostante la mancata apparizione fisica in pista per le sue tre costole incrinate, è apparsa in collegamento dal divano di casa nei primi trenta minuti, ricevendo consensi unanimi dalla giuria.

Il Caso Alberto Ravagnani e i Verdetti

Un altro caso emblematico riguarda Alberto Ravagnani, l'ex pretino che ha vinto la gara del surreale. Attraverso clip domestiche, Francesco Totti ha fatto una non-proposta di matrimonio inconsistente alla concorrente Noemi Bocchi. La clip ha suggerito, erroneamente, che Totti vivesse in un bilocale con la nuova famiglia per risparmiare per un anello, una narrazione completamente inventata. Ravagnani ha poi sfruttato questa attenzione per profetizzare ansie economiche future, affermando di non avere casa né lavoro.

In realtà, Alberto Ravagnani beneficia di un cachet importante per Ballando con le Stelle e di profumate partnership social, superando in visibilità temporanea persino Chiara Ferragni. Nonostante questa posizione economica solida, ha presentato una narrazione di povertà precaria. Questo ha suscitato grande empatia nel pubblico e gli ha permesso di superare Manuela Moreno e Andy Diaz, che erano stati eliminati per il ripescaggio. I due concorrenti eliminati avevano commesso l'errore di ballare realmente bene, senza fingere un ruolo drammatico.

La semifinale si è così conclusa con un risultato che molti osservatori considerano ingiusto. Il televoto finale ha premiato la narrazione della sofferenza piuttosto che la qualità della danza. La gara continua a presentarsi come una competizione tra personaggi famosi privilegiati che utilizzano il pianto come strategia vincente, lasciando da parte la vera meritocrazia artistica. La condotta del programma sembra quindi privilegiare la spettacolarizzazione del dramma personale rispetto all'eccellenza coreutica.