Milly Carlucci svela le dinamiche dello scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Tutto attesa la decisione finale della giurata per la prossima puntata.

Milly Carlucci ha nuovamente affrontato le polemiche nate dallo scontro in diretta tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto durante la trasmissione Ballando con le Stelle su Rai 1. Dopo aver inizialmente rotto il silenzio tramite un video pubblicato sui social network, la conduttrice ha fornito chiarimenti dettagliati in un'intervista concessa al Tg1, affrontando anche il nodo cruciale relativo al futuro professionale della giurata nel cast del programma.

La dinamica dello scontro e le difese di Mariotto

La vicenda è iniziata dopo la performance di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato profumo nella direzione di Barbara D'Urso, accompagnando il gesto con un'allusione al suo odore corporeo. Milly Carlucci ha spiegato che si è trattata di una diatriba interna alla famiglia di Ballando con le Stelle, definita dai suoi termini una serie di gesti istrionici tipici di Mariotto nei suoi ventun anni di presenza in onda. La conduttrice ha precisato che, sebbene l'episodio abbia scatenato un caso nazionale, non ci sono state offese dirette, sottolineando come il famoso stilista abbia già chiesto scusa e come il dialogo fosse iniziato con appellativi informali come Mariottino o Mariottuccio.

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Le parole della conduttrice sulla natura dello show

Milly Carlucci ha cercato di inquadrare l'incidente nel contesto del varietà, ricordando che Ballando con le Stelle è un programma lungo quattro ore e mezza che può presentare momenti di intemperanza. La padrona di casa ha ammesso di non gradire tali situazioni, ma ha evidenziato come Barbara D'Urso avesse equivocato e reso personale l'accaduto. La conduttrice ha anche aggiunto una punta di ironia, definendosi non come una difesa d'ufficio di Mariotto, ma come qualcuno che conosce a fondo lo stilista, un uomo che ama profondamente le donne, le veste e le fa belle da tutta la vita.

Il futuro di Barbara D'Urso resta un mistero

Per quanto riguarda la permanenza di Barbara D'Urso nel cast, Milly Carlucci ha dichiarato di non avere ancora una risposta definitiva, affermando che la giurata ha il diritto di scegliere autonomamente. La conduttrice ha precisato che non può influenzare la decisione di Barbara, indipendentemente dall'accettazione o meno delle scuse offerte da Mariotto. È stata fornita la certezza che la comunicazione di tale scelta avverrà nella puntata di sabato, momento in cui si saprà se la storica giurata continuerà la sua avventura o lascerà il programma.

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Le reazioni sui social e le prossime attese

Dopo la puntata incriminata, Barbara D'Urso aveva utilizzato i social network per un lungo sfogo, definendosi profondamente ferita dall'accaduto e alimentando numerose indiscrezioni sul suo futuro. La curiosità pubblica è ora concentrata sull'esito della trattativa interna, con Milly Carlucci che ha indicato la settimana successiva come termine entro il quale si dovrebbe arrivare a una conclusione definitiva. L'attesa è quindi riposta nei prossimi giorni per verificare se le dinamiche interne permetteranno o meno la prosecuzione della collaborazione tra le parti coinvolte.

La potenza mediatica di Rai 1 e l'impatto nazionale

Un aspetto che ha colpisce Milly Carlucci è la reazione mediatica che ha trasformato un litigio tra colleghi in un caso nazionale, sottolineando la potenza raggiunta da Rai 1 in questo frangente. La conduttrice ha osservato con una certa ironia come un episodio apparentemente privato sia diventato il centro dell'attenzione pubblica, riflettendo sulla natura spettacolare e spesso eccessiva della televisione moderna. Questo contesto rende ancora più delicata la gestione delle relazioni tra i membri del cast e l'impatto che le loro dinamiche hanno sul pubblico e sul consenso del programma serale.