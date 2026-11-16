Milly Carlucci su Ballando: difende D'Urso e parla del caso Mariotto

La conduttrice di Ballando con le stelle commenta la lite tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Dichiara di sentirsi vittima di un'aggressione e chiede rispetto.

La conduttrice Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla controversa settima puntata di Ballando con le stelle. Ha espresso profonda delusione per il modo in cui il suo staff ha gestito la lite tra i giudici Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Ha definito l'episodio un'aggressione subito in diretta.

Milly Carlucci si sente vittima di un'aggressione

Milly Carlucci ha condiviso il suo sfogo personale sulle storie di Instagram alle 4:30 del mattino. Ha dichiarato di essersi sentita ferita e tradita dal contesto lavorativo. Ha enfatizzato di aver entrato in un ambiente che si definiva protettivo verso i membri dello staff. Ha sottolineato con fermezza che in quell'occasione specifica non ha ricevuto alcuna difesa. Questo riferimento implicito è indirizzato alla strategia difensiva scelta per Alberto Ravagnani contro le accuse di Pierluigi Diaco.

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Le reazioni di D'Urso e i gesti di Mariotto

Barbara D'Urso ha reagito pubblicamente alla dinamica interna del programma. Ha definito i conduttori la famiglia Addams in una provocatoria uscita. Ha evidenziato una percezione di ipocrisia di fondo che le provoca forte disagio. D'Urso ha inoltre espresso sostegno a Giovanni Pernice contro le critiche della giuria. Ha chiesto rispetto per i danzatori e ha contestato la supposta parzialità dei giudici.

La posizione di Guillermo Mariotto sul incidente

Guillermo Mariotto ha ammesso di aver oltrepassato i limiti del decoro. Ha spruzzato ripetutamente profumo verso Barbara D'Urso accusandola di sentire puzza. Ha chiarito di aver già presentato scuse per il suo comportamento avventato. Mariotto ha anche dichiarato di voler eclissare la presenza di Ornella Muti. Ha lasciato aperta la porta a una possibile uscita dal programma se necessario.

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Impatto sul programma e conseguenze future

L'incidente ha generato un forte dibattito sull'atmosfera di Ballando con le stelle. I fan e la critica stanno analizzando la gestione della tensione tra i membri della giuria. Il tono irriverente di Mariotto ha messo in discussione la professionalità del cast. Le prossime puntate saranno osservate con particolare attenzione per evitare nuovi conflitti.

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