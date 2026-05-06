Milo Infante e il paradosso di 'Ore 14': record di ascolti ma stop forzato per il Giro d'Italia

Il programma di cronaca di Milo Infante registra numeri da record, ma deve lasciare spazio al Giro d'Italia. Nonostante il successo, 'Ore 14' va in pausa dopo l'ultima puntata del 7 maggio, mentre lo spin-off serale 'Ore 14 Sera' continua a garantire la presenza del conduttore nel prime time.

Un successo travolgente che si scontra con le rigide necessità del calendario sportivo. Milo Infante si prepara a vivere un paradosso televisivo: mentre il suo ' Ore 14 ' segna record storici di ascolti nel pomeriggio di Rai 2 , la rete è costretta a mettere il programma 'in soffitta' per lasciare spazio alle tappe del Giro d'Italia.

Secondo quanto apprende Leggo però venerdì 7 maggio sarà proprio l'ultima puntata, a dispetto dell'anno scorso non tornerà a giugno. Numeri da record: l'effetto Garlasco Il talk di cronaca ha vissuto un'ultima settimana da incorniciare, sfondando la barriera del milione di telespettatori e sfiorando il 10% di share. A trainare la volata è stata l'attenzione mediatica sul caso Garlasco, tornato d'attualità per le ipotesi di revisione del processo ad Alberto Stasi.

Dalla puntata di lunedì 4 maggio (9,5% di share) a quella di martedì 5 maggio (9,9% di share), il trend è apparso inarrestabile, confermando Infante come punto di riferimento del daytime pomeridiano. Lo stop forzato Nonostante il momento magico, il palinsesto di Rai 2 subirà uno stravolgimento totale per permettere la messa in onda del Giro d’Italia, in programma dall'8 al 31 maggio.

L'appuntamento pomeridiano con 'Ore 14' andrà in pausa a partire da questo venerdì, cedendo il testimone ai ciclisti per quasi un mese. Non ci sarà però un rotorno a giurno, questa è l'ultima settimana di messa in onda pomeridiana. La serata resta accesa Per i fan del programma, tuttavia, non si tratterà di un addio totale. Se il daytime si ferma, rimane saldo nel palinsesto del prime time del giovedì lo spin-off 'Ore 14 Sera'.

Unico cambiamento, almeno per ora, è quello di giovedì 14 che verrà spostato al 15 giugno. Gli appuntamenti serali, già protagonisti di ottimi riscontri grazie a casi di cronaca come la rapina in diretta a Napoli, sono stati infatti confermati, garantendo a Milo Infante la possibilità di continuare a presidiare il racconto del giallo anche durante il lungo stop pomeridiano





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