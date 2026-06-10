Milo Infante lascia la Rai, dimissioni ufficiali: motivi e futuro a Mediaset

Milo Infante ha formalizzato le dimissioni dalla Rai, aprendo a un possibile passaggio a Mediaset. Insoddisfatto del contratto e della considerazione ricevuta, cerca una collaborazione esterna pluriennale.

Milo Infante ha ufficialmente lasciato la Rai . In una nota diffusa nella mattinata di oggi, l'azienda di servizio pubblico ha comunicato che il conduttore ha formalizzato le proprie dimissioni tramite una lettera inviata al capo del personale.

'Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale', si legge nella nota ufficiale. L'azienda ha ringraziato Infante per l'attività svolta negli anni nelle strutture editoriali e produttive, augurandogli il meglio per il futuro. La notizia circolava già da diverse ore e ora trova conferma. Secondo fonti vicine al conduttore, le ragioni dell'addio sono molteplici.

Da un lato, la sensazione di scarsa considerazione da parte dei vertici Rai nonostante i buoni risultati di ascolto del suo programma Ore 14. Dall'altro, una struttura contrattuale giudicata sbilanciata, con un rapporto sfavorevole tra il minimo garantito e la parte variabile legata alla conduzione. Infante non poteva superare i 240.000 euro annui, un tetto che Mediaset non ha.

Tuttavia, secondo l'agenzia Adnkronos, il conduttore potrebbe non mirare a un addio definitivo, ma piuttosto a trasformare il suo rapporto con la Rai da contratto da dipendente a collaborazione esterna pluriennale, formula già adottata da altri volti noti come Bruno Vespa e Monica Maggioni, che permetterebbe di aggirare il limite salariale. Il futuro di Milo Infante resta incerto, ma si parla di un possibile passaggio a Mediaset, dove potrebbe trovare condizioni più vantaggiose.

Intanto, la Rai perde un volto di punta dell'approfondimento pomeridiano, mentre il conduttore sembra voler sfruttare questa mossa per ottenere maggiore autonomia e riconoscimento professionale. La vicenda apre interrogativi sul modello contrattuale del servizio pubblico e sulle possibilità di trattenere i talenti di fronte alla concorrenza delle reti private





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