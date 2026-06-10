Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: offerta irrinunciabile per Quarto Grado?

Il giornalista Milo Infante abbandona la Rai dopo anni di successi con Ore 14 e approda a Mediaset, dove potrebbe condurre Quarto Grado. L'offerta economica supera i 240mila euro e include maggiore protezione per il suo programma di cronaca nera.

Milo Infante , il noto giornalista e conduttore televisivo, ha ufficialmente lasciato la Rai per approdare a Mediaset . La notizia, anticipata da alcune indiscrezioni nelle ultime settimane, è stata confermata oggi, aprendo di fatto il telemercato dei volti noti della televisione italiana.

Infante, classe 1968, milanese, ha costruito la sua carriera principalmente in Rai, dove ha condotto programmi di approfondimento giornalistico come Ore 14, diventando uno dei volti più riconoscibili dell'informazione pomeridiana dell'emittente pubblica. La sua partenza segna un punto di svolta non solo per la sua carriera, ma anche per il panorama televisivo italiano, in attesa della presentazione dei palinsesti autunnali.

Secondo fonti vicine alla trattativa, l'offerta di Mediaset sarebbe stata irrinunciabile dal punto di vista economico, con un ingaggio che supererebbe i 240mila euro di stipendio che percepiva in Rai. Ma non solo: il Biscione avrebbe garantito a Infante una maggiore protezione e autonomia per il suo programma, che potrebbe essere una nuova trasmissione incentrata sulla cronaca nera e giudiziaria, filone che lo ha reso celebre.

Infante, infatti, si è specializzato nel racconto di casi irrisolti, gialli italiani, testimonianze, collegamenti in diretta, documenti e dibattiti in studio. Un'identità precisa, lontana dal conduttore generalista di puro intrattenimento, che lo ha reso un punto di riferimento per il pubblico appassionato di true crime. La mossa di Mediaset è chiara: sparare alto per sottrarre un volto di punta alla concorrenza.

Si parla addirittura di un'offerta per la conduzione di Quarto Grado, il celebre programma di Rete 4 dedicato alla cronaca nera. Tuttavia, non è ancora stato ufficializzato il ruolo esatto che Infante ricoprirà nel nuovo network. Intanto, la Rai ha risposto con una nota in cui si dice dispiaciuta per la partenza, ma si sottolinea che la scelta di Infante è stata personale e che l'azienda ha altri talenti su cui puntare, come Stefano De Martino, considerato il futuro dell'intrattenimento.

Intanto, il saluto di Infante a Ore 14 è stato polemico, con alcune frecciate alla dirigenza Rai per la gestione del suo programma. Inoltre, il conduttore ha trascinato la criminologa Roberta Bruzzone al Comitato Etico della Rai, sollevando un dossier segreto che avrebbe influenzato lo scontro avvenuto in diretta a Ore 14 e messo a rischio alcuni programmi. Una vicenda che aggiunge ulteriore tensione al già acceso dibattito sul futuro dell'informazione televisiva in Italia





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