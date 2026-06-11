Milo Infante lascia la Rai per Mediaset, prime parole dopo l'addio: 'Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia'

L'annuncio ufficiale del passaggio di Milo Infante dalla Rai a Mediaset è stato reso noto ieri, dopo settimane di speculazioni sul futuro del conduttore di Ore 14. Monica Leofreddi, conduttrice del programma, ha condiviso sui social alcuni momenti inediti dell'ultima giornata di Infante negli studi Rai, regalando ai fan uno sguardo dietro le quinte della festa organizzata dalla squadra del programma. Tra le fotografie, c'è anche un video significativo, in cui il giornalista si rivolge ai suoi collaboratori per ringraziare e augurare loro di non avere paura di esplorare altri mondi.

L'annuncio è stato formalizzato ieri attraverso i comunicati diffusi dalle due aziende, mettendo fine alle speculazioni sul futuro del conduttore di Ore 14. Nelle ore successive all'ufficializzazione del passaggio, Monica Leofreddi ha voluto condividere sui social alcuni momenti inediti dell'ultima giornata di Infante negli studi Rai , regalando ai fan uno sguardo dietro le quinte della festa organizzata dalla squadra del programma.

Nel carosello pubblicato su Instagram compaiono immagini del piccolo rinfresco allestito per celebrare la conclusione della stagione televisiva e salutare il giornalista. A catturare l'attenzione sono soprattutto le magliette personalizzate preparate per l'occasione, con il volto di Infante stampato sopra e una frase che sembra raccontare perfettamente il rapporto con la sua squadra: 'Hai sempre ragione tu'. Tra le fotografie trova spazio anche un video particolarmente significativo.

Circondato dai collaboratori che lo hanno accompagnato in questi anni di Ore 14, il giornalista prende la parola per ringraziare tutti: 'Voglio dire poche ma sentite parole perché siamo riusciti a portare a casa a termine una stagione con il segno più davanti', dice Infante. Poi aggiunge una frase che, riletta oggi alla luce del trasferimento a Mediaset, assume un significato ancora più forte: 'Certe cose si possono dire, altre meno. Avremmo potuto avere più tempo.

Cosa ne sarà di noi lo scopriremo solo vivendo'. Parole che sembrano fotografare l'incertezza vissuta dal gruppo nelle settimane in cui il futuro del conduttore era ancora in bilico. A corredo delle immagini, Monica Leofreddi ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha alternato nostalgia, gratitudine e felicità per la nuova avventura professionale dell'amico e collega.

'Ogni fine porta con sé un nuovo inizio', scrive la conduttrice, spiegando di aver voluto attendere prima di pubblicare il tradizionale video di fine stagione. 'Ogni anno a fine stagione ho preparato un video di ricordi e ringraziamenti. Quest’anno ho dovuto attendere.

Sapevo che non sarebbe stato un fine stagione come gli altri, questo è più intenso, innanzi tutto per il grande affetto che avete dimostrato quotidianamente a Ore 14 e settimanalmente a Ore 14 sera e poi perché sapevo di questa probabile rivoluzione!

', aggiunge. Un sostegno non scontato visti i cambi di orario e interruzioni nel corso dell'anno. Non nasconde però una certa malinconia per la conclusione di un percorso professionale condiviso.

'Parlo a titolo personale, un po' di nostalgia e di dispiacere non lo nascondo c'è', confessa, ricordando il legame costruito con la redazione e soprattutto con Infante, al quale la lega un'amicizia che dura da oltre vent'anni. Nel messaggio non manca un riferimento alla scelta del giornalista di lasciare la Rai dopo una lunga carriera costruita all'interno del servizio pubblico.

'Milo come me è nato in Rai, mamma Rai a volte protettiva a volte matrigna, ma come si fa a non amarla? ', scrive Leofreddi. La conduttrice rivela anche quanto la decisione sia stata complessa per il collega, ma si dice convinta che Mediaset rappresenti il giusto riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni: 'So quanto sia stato difficile decidere per Milo, ma io sono veramente felice per lui e anche molto orgogliosa.

Una grande azienda come Mediaset ha compreso che c'è un momento professionale nel quale il sacrificio e il valore vanno riconosciuti'. Il post si conclude con un augurio affettuoso e una frase che richiama proprio le parole pronunciate da Infante nell'ultima puntata di Ore 14: 'Ci sono altri mondi e non si deve avere paura di esplorarli'.

Milo Infante passa a Mediaset e avrà un ruolo apicale, le prime parole dopo l'addio alla Rai: 'Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia'





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