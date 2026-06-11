Milo Infante lascia la Rai, Vasco in concerto a Rimini, Beatrice morta a 2 anni, estrazioni Lotto, casa da sogno con vista Napoli, clima estivo, Jannik Sinner e Enrico Nigiotti

Milo Infante ha lasciato la Rai dopo vent’anni di permanenza a Viale Mazzini. La sua ultima stagione di Ore 14 è stata salutata al termine dell’appuntamento di ieri sera. Vasco in concerto a Rimini ha lasciato intendere che non parlerà dal palco, mentre Beatrice morta a 2 anni è stata costretta a fumare e le foto dopo le botte sono state rese pubbliche. La casa da sogno con vista Napoli, 'La casa da sogno con vista Napoli', è stata descritta come un rustico in pietra, con un angolo della musica e un salone total white. Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 giugno 2026 sono state annunciate, con numeri vincenti e quote. Il climatologo Mercalli ha parlato dell’estate più calda del normale in Nord, mentre Enrico Nigiotti ha compiuto 38 anni e ha annunciato che non si sposerà mai. Jannik Sinner ha ospitato la sua due giorni di controlli medici presso l’hotel da sogno Palazzo Parigi a Milano.

Milo Infante ha lasciato ufficialmente la Rai dopo oltre vent’anni trascorsi a Viale Mazzini . L’ultima stagione di Ore 14 , ideata e condotta da Infante, è stata salutata al termine dell’appuntamento di ieri sera.

Per Infante si aprono ora le porte di una nuova opportunità nell’ambito dell’informazione, con la possibilità di condurre un appuntamento quotidiano su una delle principali reti del gruppo. La redazione ha organizzato una festa per salutare Infante, durante la quale ha indossato una maglietta con il suo volto stampato e la scritta 'Hai sempre ragione tu'.

Vasco in concerto a Rimini ha lasciato intendere che non parlerà dal palco, mentre Beatrice morta a 2 anni è stata costretta a fumare e le foto dopo le botte sono state rese pubbliche. La casa da sogno con vista Napoli, 'La casa da sogno con vista Napoli', è stata descritta come un rustico in pietra, con un angolo della musica e un salone total white.

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 giugno 2026 sono state annunciate, con numeri vincenti e quote. Il climatologo Mercalli ha parlato dell’estate più calda del normale in Nord, mentre Enrico Nigiotti ha compiuto 38 anni e ha annunciato che non si sposerà mai. Jannik Sinner ha ospitato la sua due giorni di controlli medici presso l’hotel da sogno Palazzo Parigi a Milano





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