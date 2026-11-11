Milo Infante provoca Rinforzando il Show 'Verità Nascoste' con Valter Biscotti

Dopo le accuse di imparzialità rivolte al conduttore Alberto Stasi, il politico Milo Infante ha risposto con un commento provocatorio, scatenando dibattito televisivo sul programma Rete 4.

Nel programma settimanale Verità Nascoste , in onda su Rete 4 tutti i martedì sera, è arrivata una polemica inedita. Durante un segmento in cui l'avvocato Valter Biscotti ha accusato il conduttore di Alberto Stasi di non essere imparziale, il politico Milo Infante, cui il programma è stato lanciato, ha scoccato un commento provocatorio che ha fatto ricombinare la discussione sul palco e sul social.

Dettaglio del confronto televisivo

Valter Biscotti, noto per le sue apparizioni in tribunali, ha sostenuto che lo show di Stasi presenta un ritratto sobbalzante della situazione, prevedendo "un giudizio già fatto" in favore del sospetto. Secondo l'avvocato, la narrazione tende a favorire una determinazione di innocenza senza un vero esame di prove.

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Sua controffensiva è stata a braccio di ferro con Milo Infante, che, dopo aver ascoltato la critica, ha rinchiuso una meta che la sua figura pubblica ha già trattato in passato: "Cosa devo fare? Dimettermi? Lo so che lo dice con simpatia, anche perché le dimissioni non le do". Ha aggiunto, con tono laconicamente ironico, che alcune trasmissioni presentano la colpevolezza come "un dogma" e si è chiesto se la narrazione attuale fosse reale o fittizia.

Reazioni e posizioni in gioco

Biscotti ha definito la posizione di Stasi "una dicitura equilibrata" ma ha sostenuto che la maggior parte del pubblico si sta avvicinando all'assoluzione. Ha chiesto di introdurre Colaprico nella prossima puntata per riportare un equilibrio di voce: "Mi piacerebbe che fai la prima parte con Colaprico, così riporti equilibrio". Stasi ha risposto citando la par condicio della cronaca nera , ribadendo il diritto a un bilanciamento senza esiti predefiniti.

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Milo Infante, d'altra parte, ha chiesto una stretta correlazione tra la sua posizione e la verità dell'informazione, con la famosa frase: "E allora affidiamoci al baluardo". L'interazione è terminata con un misto di tono leggero e questioni di percezione pubblica.

Impatto e prospettive future

Il ricorso di Milo Infante ha attirato l'attenzione di diversi conducenti televisivi, dei media locali e delle spinte politiche, spingendo gli spettacoli televisivi a rivisitare i propri standard di imparzialità. Alcune piattaforme hanno dichiarato la volontà di garantire percorsi più equilibrati, mentre gli spettatori hanno espresso opinioni contrastanti sui social media.

Al programma è stata fatta notizia di un eventuale intervento giudiziario, con la proposta di coinvolgere esperti di diritto dell'informazione per garantire un consenso di equilibrio. Rete 4 ha dichiarato di monitorare la situazione e di essere pronta a regolare il formato in collaborazione con gli affiliati. L'ultimo segmento del show si è concluso con un invito alla riflessione pubblico, lasciando il pubblico con il desiderio di sentire entrambe le parti in futuro.