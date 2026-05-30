Milton Morales escluso dall'Isola dei Famosi: Ci sono rimasto male, ma non mi deprimo

L'ex ballerino di Buona Domenica racconta la delusione per non essere stato scelto per il reality. Era certo di partecipare, ma ora è solo riserva.

Milton Morales , l'ex ballerino e volto noto di Buona Domenica, ha raccontato in esclusiva a Today la sua delusione per non essere stato selezionato per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda a settembre.

Il reality, per la prima volta, non sarà in diretta ma registrato, e i casting si sono svolti nei mesi scorsi. Morales aveva partecipato ai provini lo scorso autunno, convinto di essere stato scelto. Il colloquio era durato più di trenta minuti e tutti erano rimasti soddisfatti. Il suo agente era stato avvisato di tenerlo libero, e a gennaio sembrava confermato.

Il contratto sarebbe dovuto essere firmato a maggio, motivo per cui Milton ha annullato impegni in Colombia e ha confidato la notizia agli amici più stretti. Invece, ecco la doccia fredda: pare che lo terranno come riserva. Non nasconde la delusione: Avevo ricevuto conferme, ci sono rimasto male. Ci tenevo.

Per lui sarebbe stato il terzo reality, dopo La Fattoria e Reality Circus, titoli di ormai vent'anni fa. Milton sottolinea che l'Isola ha molto a che vedere con le sue origini da isolano e che si sarebbe cavato benissimo. Ci hanno perso più loro di me, dice, Sono uno che non si fa mettere i piedi in testa, sarei stato utile.

Tuttavia, non si abbatte: Continuerò a dipingere, a fare sculture e altre mille cose. L'ex ballerino, popolarissimo nei primi anni duemila, ha sempre avuto una carriera variegata, tra televisione, arte e spettacolo. La sua esperienza ai casting dell'Isola dei Famosi è un esempio di come le promesse possano essere disattese nel mondo dei reality. Nonostante la delusione, Morales guarda avanti con ottimismo, forte delle sue mille risorse.

Il suo racconto lascia emergere una personalità determinata e orgogliosa, che non si arrende di fronte agli imprevisti. La notizia ha suscitato interesse tra i fan del personaggio, che ricordano con affetto le sue apparizioni televisive e sperano di vederlo presto in nuovi progetti. Intanto, Milton si dedica all'arte e alla scultura, passioni che coltiva da tempo e che lo aiutano a superare questo momento di amarezza.

La sua storia è un monito per chiunque si avvicini al mondo dello spettacolo: anche quando tutto sembra certo, gli esiti possono riservare sorprese. Ma Milton Morales non è tipo da lasciarsi abbattere: con la sua energia e creatività, è pronto a nuove avventure. Chissà che non sia proprio la riserva a trasformarsi in un'opportunità, o che altre porte si aprano per lui nel frattempo.

I fan attendono con curiosità i prossimi passi di questo artista poliedrico, che ha già dimostrato di sapersi reinventare più volte nel corso della sua carriera. La delusione per l'Isola dei Famosi è solo un capitolo di una vita ricca di esperienze, e Milton è determinato a scrivere pagine ancora più interessanti





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