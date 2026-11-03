La trattoria partenopea Mimì alla Ferrovia trionfa nella classifica 50 Top Italy 2027. Scopri i dettagli sui curatori, le regioni dominate e il calendario degli eventi fino al Gran Galà.

La storica trattoria Mimì alla Ferrovia di Napoli si aggiudica la vetta assoluta della prestigiosa classifica tratta migliori d'Italia 2027. Questa vittoria segna un momento di grande rilievo per il patrimonio enogastronomico campano, confermando la vitalità della cucina tradizionale nel contesto nazionale contemporaneo. L'evento è stato annunciato nell'ambito della guida online curata da un team di esperti reconnosciuti, che continua a mappare eccellenze locali e nazionali.

Origini e famiglia Giugliano nella guida

L'istituzione culinaria napoletana è di proprietà della famiglia Giugliano, un nome storicamente legato alla ristorazione di qualità. La storia di questo locale affonda le sue radici nel 1943, anno in cui fu fondata da Ida ed Emilio Giugliano. Il capostipite Emilio era affettuosamente soprannominato Mimì, un nomignolo che oggi identifica l'intera insegna e ne rappresenta l'identità culturale e gastronomica consolidata nel tempo.

Also read Salvini and the pro-Russia camp: why so many in Italy are rooting for Putin

Oggi, la conduzione operativa in cucina è affidata a Salvatore Giugliano, erede di questa tradizione culinaria. La sua presenza in sala e ai fornelli garantisce il mantenimento degli standard qualitativi che hanno reso il locale un punto di riferimento per i gastronomi e i turisti internazionali. La selezione effettuata dalla guida riflette non solo il sapore dei piatti, ma anche la capacità di preservare la storia familiare attraverso il servizio.

Podio nazionale e curatori della classifica

Oltre al vincitore partenopeo, il podio della classifica 2027 vede la capitale italiana rappresentata con forza. Roscioli Salumeria con Cucina di Roma conquista una posizione di prestigio, affermandosi come eccellenza del Lazio nel panorama nazionale. La terza posizione sul gradino più alto è appannaggio dell'Antica Osteria del Mirasole, situata a San Giovanni in Persiceto, a dimostrare la diffusione capillare di queste eccellenze.

Advertisement

I curatori della guida 50 Top Italy sono Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Il loro lavoro mira a raccontare la ricchezza di un patrimonio culinario e agricolo profondamente legato alle comunità e ai territori italiani. La loro selezione restituisce una fotografia articolata della contemporaneità gastronomica, evidenziando come la ristorazione odierna sappia valorizzare le ricette della tradizione senza rinunciare all'innovazione nel servizio e nelle tecniche di preparazione.

Geografia delle eccellenza regionali e locali

La distribuzione regionale delle prime dieci posizioni evidenzia una presenza significativa di Campania, Emilia-Romagna e Lazio, con due insegne ciascuna tra i primi dieci classificati. Seguono Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana, rappresentate da una trattoria ciascuna, a sottolineare la competitività diffusa su tutto il territorio nazionale. La competizione è stata feroce e i criteri di selezione restano rigorosi, illustrati nel dettaglio sul sito ufficiale del gruppo editoriale 50 Top.

Analizzando il panorama più ampio, il Lazio si conferma la regione più rappresentata, con ben 15 indirizzi inseriti nella guida. A seguire si posizionano Campania e Veneto, con 11 locali ciascuno, e l'Emilia-Romagna con 10 presenze. Questa mappa dettagliata dimostra come il made in Italy gastronomico sia un fenomeno trasversale, con radici forti in tutte le aree geografiche del paese, dall'estremo nord al centro Italia.

Prossimi eventi e calendario delle premiazioni

Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida 50 Top Italy 2027. La categoria Grandi Ristoranti sarà svelata il 19 novembre, mentre la sezione Luxury, dedicata ai migliori ristoranti nel contesto dell'ospitalità alberghiera, seguirà il 2 dicembre. Queste date marcano le tappe fondamentali della divulgazione delle scelte effettuate dalla giuria internazionale.

Advertisement

La presentazione ufficiale della guida si concluderà con il Gran Galà della Cucina Italiana. L'evento, presentato da Federico Quaranta, è in programma il 10 dicembre al Teatro Manzoni di Milano. Nel corso di questa prestigiosa cerimonia saranno consegnati tutti i premi istituzionali e saranno resi noti i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, una categoria speciale che identifica le eccellenze italiane oltre i confini nazionali.