Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace: la Corte d'Appello conferma la Legge Severino

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, applicando la Legge Severino. L'ex sindaco, noto per il suo modello di accoglienza dei migranti, dovrà restituire la fascia tricolore. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha emesso una sentenza definitiva che segna la fine dell'esperienza di Mimmo Lucano come sindaco di Riace . La decisione, attesa da tempo, ha confermato la sua decadenza dalla carica di primo cittadino, applicando la Legge Severino e ponendo fine a una lunga battaglia legale intrapresa dall'ex sindaco per mantenere la sua posizione.

La vicenda giudiziaria di Lucano è complessa e affonda le radici in accuse di abuso d'ufficio legate alla gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, un modello che aveva attirato l'attenzione nazionale e internazionale. Inizialmente condannato a 13 anni e 2 mesi in primo grado, la pena è stata poi ridotta a un anno e mezzo dalla Cassazione.

Nonostante questa riduzione, la Corte d'Appello ha ritenuto che la condanna, pur con una pena inferiore, comporti comunque l'applicazione della Legge Severino, che prevede l'incompatibilità tra la carica di sindaco e una condanna penale definitiva. La difesa di Lucano aveva cercato di contestare questa interpretazione, sostenendo che la riduzione della pena e l'assenza di sanzioni accessorie avrebbero dovuto consentire all'ex sindaco di rimanere in carica.

Gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta avevano inoltre sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della Legge Severino, lamentando una presunta violazione dei principi di uguaglianza e del diritto all'elettorato passivo. Tuttavia, la Corte d'Appello ha respinto queste argomentazioni, confermando la validità della legge e la sua applicazione nel caso specifico. La decisione della Corte d'Appello rappresenta un punto di svolta nella vicenda di Riace e del suo modello di accoglienza.

Lucano, che si era definito il sindaco dei migranti, aveva implementato a Riace una politica di accoglienza diffusa, coinvolgendo la comunità locale e offrendo ai migranti opportunità di integrazione sociale ed economica. Questo modello, inizialmente elogiato da molti, aveva però sollevato anche critiche e accuse di irregolarità nella gestione dei fondi pubblici e nell'assegnazione degli incarichi.

La decadenza di Lucano dalla carica di sindaco apre ora una fase di incertezza per il futuro di Riace e del suo modello di accoglienza. Resta da vedere se la comunità locale riuscirà a mantenere lo spirito di solidarietà e inclusione che aveva caratterizzato l'esperienza di Lucano, o se la città tornerà a essere un luogo di marginalità e abbandono.

La difesa di Lucano ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello, ma le possibilità di successo appaiono limitate. Nel frattempo, Lucano dovrà restituire la fascia tricolore e lasciare la carica di sindaco, ponendo fine a un'esperienza politica che ha suscitato forti passioni e divisioni.

La vicenda di Lucano solleva importanti interrogativi sulla gestione dell'immigrazione e sull'applicazione della Legge Severino, una legge che mira a garantire la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione, ma che può avere conseguenze pesanti per gli amministratori locali condannati penalmente. La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria rappresenta un monito per tutti gli amministratori pubblici, invitandoli a rispettare le leggi e a operare con trasparenza e correttezza.

Lucano, dal canto suo, ha commentato la decisione affermando di fare più paura da sindaco che da europarlamentare, sottolineando il suo impegno a continuare a difendere i diritti dei migranti e a promuovere un modello di accoglienza basato sulla solidarietà e l'inclusione. La sua battaglia politica, quindi, non è finita con la decadenza dalla carica di sindaco, ma si sposta ora su altri palcoscenici, come il Parlamento Europeo, dove potrà continuare a portare avanti le sue idee e a difendere i suoi valori.

La vicenda di Riace e di Mimmo Lucano rimane un caso emblematico della complessità della gestione dell'immigrazione in Italia e delle sfide che le comunità locali devono affrontare per garantire un'accoglienza dignitosa e inclusiva ai migranti. La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria segna un capitolo importante di questa storia, ma non pone fine alla discussione e al dibattito su come affrontare al meglio il fenomeno migratorio e come costruire una società più giusta e solidale





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mimmo Lucano Riace Legge Severino Corte D'appello Migranti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Come funziona la revisione di un processo? Cosa può scagionare Stasi (e perché i tentativi finora sono stati bocciati)Per riaprire un processo servono nuove prove. Finora però la Corte di Cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno respinto tutte le richieste presentate dall’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007

Read more »

L'ultimo assist dei magistrati: tornano in Italia ladri e rapinatoriLa Corte d'appello di Roma: escono da Gjadër quattro soggetti pericolosi

Read more »

Sassuolo, Grosso e la corte della Fiorentina: 'L'orgoglio è tanto, ma penso al presente'Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 ottenuto sul campo della Fiorentina. Quanto la soddisfa il pareggio? 'Stiamo facendo buone partite. Sono contentissimo di quello ch

Read more »

RC Auto, con la sentenza della Cassazione cade l'obbligo della riparazione solo da convenzionatiIn una recente ordinanza, la Suprema Corte ha stabilito che le clausole che impongono la riparazione solo presso carrozzerie convenzionate sono da considerarsi nulle se violano la libertà di scelta

Read more »

Re Carlo III alla corte di Trump per riallacciare la “special relationship” con gli UsaLONDRA - Re Carlo III e la regina Camilla atterreranno stasera a Washington per una visita ufficiale programmata da tempo, ma che di recente ha ...

Read more »

Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori…I giudici contabili sollevano questione di legittimità costituzionale della riforma: il limite del 30% al risarcimento, scrivono, è 'in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche'

Read more »