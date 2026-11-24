Mina duetterà con i Mäneskin nel nuovo album e live a Sanremo 2027. La Tigre di Cremona collaborerà con Damiano David e soci per un progetto strategico.

Il gruppo rock romano dei Mäneskin annuncia un ritorno storico in grande stile, coinvolgendo la leggendaria Mina per il nuovo album e la partecipazione come super ospiti al Festival di Sanremo 2027. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno scelto di lanciare il prossimo progetto discografico, in uscita a febbraio, con una collaborazione esclusiva e inedita con la voce di Grande, grande, grande. Questa decisione segna un punto di svolta cruciale nella carriera del quartetto, che cerca di trasformare il rientro dopo due anni e mezzo di pausa in un evento musicale di rilevanza globale.

Dettagli tecnici del duetto in studio

La Tigre di Cremona ha accettato di registrare la propria parte vocale per una delle tracce dell'album, che fungerà da singolo principale per presentare l'intero progetto ai fan. Il manager dei Mäneskin, Fabrizio Ferraguzzo, braccio destro di Stefano De Martino per quanto riguarda le produzioni sanremesi, ha inviato due brani alla cantante dopo aver ripreso i contatti con lei. Mina ha selezionato uno dei due titoli, mantenendo il nome dell'opera top secret fino alla fine delle sessioni di registrazione, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

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Strategia linguistica e contesto internazionale

La canzone scelta per il duetto rappresenterà l'unica traccia in italiano presente nel nuovo disco, confermando la vocazione internazionale del gruppo. Il resto dell'album sarà pubblicato in inglese, con un'unica eccezione che vedrà una traccia cantata in spagnolo. Questa scelta strategica mira a consolidare la presenza dei Mäneskin sui mercati esteri, dove gli episodi solisti dei singoli membri non hanno replicato il clamore ottenuto insieme. Il flirt musicale tra i due artisti ha origini lontane, risalendo al 2018 quando i Mäneskin eseguirono una cover di Mi sei scoppiato dentro il cuore al Cinema Manzoni di Milano per celebrare i sessant'anni di carriera di Mina.

Risultati discografici dei membri solisti

Le esperienze individuali dei quattro membri hanno mostrato risultati diversi rispetto al successo del gruppo. Damiano David ha vinto il Disco di platino in Italia con il suo album Funny Little Fears, uscito a maggio 2025 e ripubblicato con sei brani extra, ma il riscontro negli Stati Uniti e nel Regno Unito è stato più modesto. Anche il progetto da dj di Victoria De Angelis e l'album Masquerade di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello con contributi di Serge Pizzorno e Alex Kapranos, non hanno raggiunto lo stesso livello di impatto commerciale. Il chitarrista Raggi ha lavorato con grandi autorità del rock americano senza riuscire a lasciare un segno decisivo sul mercato internazionale.

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Prossimi tour e calendario live

La band si riparte dall'Italia per provare a riconquistare il mercato globale attraverso una serie di concerti negli stadi, inclusi l'Olimpico di Roma e il Diego Armando Maradona di Napoli. Il calendario internazionale prevede già due esibizioni al festival Coachella negli Stati Uniti, il 10 e 17 aprile, e una data ad agosto allo Sziget di Budapest. La partecipazione a Sanremo 2027, probabilmente durante la prima serata di martedì 16 febbraio, rappresenta una vetrina fondamentale per presentare il nuovo materiale al pubblico domestico e internazionale.

Eredità musicale e influenze contemporanee

La collaborazione conferma la curiosità artistica di Mina, che continua a influenzare nuovi artisti come ha fatto nel 2022 con Blanco in Un briciolo di allegria o nel 2009 con gli Afterhours. Anche gruppi internazionali come gli irlandesi Fontaines DC citano Mina come fonte di ispirazione per il loro nuovo album Dopamine Chamber, presentandosi sui palchi sulle note di Se telefonando. Il frontman Grian Chatten aveva considerato un contatto con la cantante per una canzone del disco, ma Damiano David e soci hanno fatto prima, assicurandosi una collaborazione che unisce due generazioni della musica italiana.