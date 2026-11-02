Minacce a Tommaso Cerno: La Russa e Gasparri condannano la fatwa

Il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno ha ricevuto una fatwa islamista. Senatori e deputati esprimono piena solidarietà contro le intimidazioni alla libertà di stampa.

Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Giornale, è stato nuovamente preso di mira da una nuova minaccia di matrice islamista, specificamente sotto forma di fatwa. Questo episodio si aggiunge a un lungo elenco di avvertimenti ostili che il giornalista riceve da tempo da gruppi radicali ed estremisti di sinistra, che cercano di zittire il suo lavoro inchiesta.

La Fatwa e le Minacce Quotidiane Subite

Le lettere di minaccia cariche di risentimento arrivano quasi quotidianamente nella redazione del quotidiano, riflettendo una crociata personale e professionale di Cerno contro le connessioni tra islamismo e associazionismo di estrema sinistra. Il direttore ha dichiarato pubblicamente di non intendere fermarsi nonostante i rischi, sottolineando la necessità di contrastare quell'islamismo che, secondo la sua analisi, ha infiltrato l'area politica progressista.

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Condanne Unite del Senato Italiano

Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica Italiana, ha dichiarato la sua piena e convinta solidarietà a Cerno, definendo inaccettabili qualsiasi tentativo di intimidire la libertà di espressione. Il capo dello Stato ha incoraggiato il direttore a proseguire con determinazione, riaffermando che la libertà di stampa e di opinione sono valori irrinunciabili che la democrazia deve tutelare.

Anche Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, ha espresso vicinanza ai giornalisti del Giornale per le minacce subite a causa delle loro inchieste. Malan ha evidenziato come il lavoro di indagine sulle connessioni tra radicalismo islamico e ambienti politici specifici rappresenti un contributo fondamentale al dibattito pubblico e alla difesa dei diritti civili.

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Posizione della Lega e della Camera dei Deputati

La Lega ha rilasciato una posizione netta sui social media, assicurando che nessuna intimidazione potrà fermare chi difende i valori nazionali e la libertà di denunciare i pericoli dell'Islam politico. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ha espresso la piena solidarietà sua e dei suoi colleghi a Cerno, lodando il coraggio con cui il direttore ha portato all'attenzione pubblica il tema dell'estremismo.

Anche Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretario della Lega, ha sottolineato come la sinistra sembri disposta a calpestare valori e identità per raccogliere voti nelle comunità islamiche, introducendo candidati che sognano l'applicazione della sharia in Italia. Francesco Filini, onorevole, ha ribadito che le minacce a Cerno meritano una condanna senza ambiguità, riconoscendo il merito di non sottrarsi al confronto su questioni delicate per la società.

Prospettive Future e Difesa dei Valori

Cerno ha scritto sui social network che se non si ferma l'islamismo che ha preso il controllo della sinistra, i diritti dei cittadini finiranno per essere violati sistematicamente, facendo un paragone con le restrizioni alimentari imposte a scuola. Ha ricordato che in passato ha subito minacce anche da anarchici e gruppi pro Pal, indicando una galassia di soggetti che cerca di limitare la libertà di pensiero.

Il lavoro di Cerno continua a essere visto da diversi esponenti politici di centrodestra come un contributo importante per la difesa delle libertà occidentali. Le intimidazioni, provenienti da qualsiasi lato dello spettro politico, vengono considerate inaccettabili in una società democratica e non possono trovare spazio, poiché l'obiettivo finale di questi attacchi è impedire l'emersione delle trame oscure che il direttore cerca di illuminare.