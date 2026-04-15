Minacce alla compagna e al figlio dell'autista arrestato per omicidio a Forlì: si affida a un legale

La compagna di Luca Spada, autista di ambulanze arrestato per omicidio a Forlì, ha ricevuto minacce gravi sia a lei che al figlio di un anno. Si è rivolta a un avvocato per ottenere tutela legale. Nel frattempo, Spada sarà interrogato dal Gip.

La compagna di Luca Spada , l'autista di ambulanze arrestato sabato con l'accusa di omicidio a Forlì , ha deciso di avvalersi di un legale per garantirsi protezione a seguito di minacce ricevute sia da lei che dal proprio figlio di appena un anno.

L'avvocato Daniele Mezzacapo ha reso noto che la donna, completamente estranea ai fatti per cui Spada è indagato, è stata destinataria di una preoccupante escalation di atti intimidatori. Questi episodi includono messaggi minatori e telefonate minacciose indirizzate al suo luogo di lavoro, con esplicite minacce sia alla sua persona che al suo bambino molto piccolo.

In particolare, uno dei messaggi ricevuti, inoltrato tramite Instagram al profilo della compagna di Spada, conteneva una frase di eccezionale gravità: 'Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio'. Queste parole, come sottolineato dal legale, assumono un peso considerevole data la loro natura e il fatto che siano rivolte a una madre e riferite a un neonato.

L'avvocato Mezzacapo ha evidenziato come tali condotte siano inaccettabili sia dal punto di vista umano che giuridico. Per contenuto, modalità e ripetitività, queste azioni potrebbero configurare diverse fattispecie penalmente rilevanti, tra cui minaccia, molestia, diffamazione e, qualora sussistano i presupposti, atti persecutori.

Per queste ragioni, la giovane donna ha formalmente incaricato lo Studio Legale Mezzacapo di assicurare la massima tutela possibile nelle sedi opportune.

Nel frattempo, Luca Spada è atteso oggi pomeriggio, mercoledì 15 aprile, alle ore 15, di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, Ilaria Rosati, per un interrogatorio di garanzia





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