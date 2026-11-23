La polizia tedesca conferma la ricezione di minacce di attentati email a oltre 450 scuole. Gli investigatori smentiscono la credibilità dei segnali, sconsigliando evacuazioni e aprendo un'indagine per turbamento della pace pubblica.

L'ordine di chiusura o di evacuazione è arrivato in modo capillare e coordinato a centinaia di istituti scolastici in tutta la Germania, innescando una reazione a catena di verifiche e controlli di sicurezza. Il messaggio, identico per tutti gli istituti coinvolti, aveva come oggetto un ammonimento brutale: La morte ti aspetta. Questa specifica dicitura ha allarmato dirigenti e personale docente, portando a un immediato intervento delle forze dell'ordine per verificare l'attendibilità delle segnalazioni. La polizia di Friburgo ha confermato ufficialmente che numerose segnalazioni di presunte minacce sono arrivate anche attraverso il numero di emergenza, dimostrando la portata capillare dell'attacco informatico. Le autorità hanno aperto unainchiesta formale per il reato di turbamento della tranquillità pubblica mediante minaccia di reati, indicando che non si tratta di un episodio isolato ma di un'azione organizzata. Secondo le informazioni attualmente disponibili, le minacce sono state inviate via email a oltre 450 scuole in tutto il Paese, un numero che evidenzia la gravità e la pianificazione dell'evento. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili dietro questa operazione massiccia e destabilizzante, che ha colpito il sistema educativo nazionale.

Le indagini sulla origine delle email ingiuste

Le autorità competenti stanno lavorando per tracciare l'origine delle email inviate a oltre 450 scuole, concentrandosi sulle tracce digitali lasciate dagli aggressori. La polizia di Friburgo ha comunicato che gli investigatori stanno analizzando ogni singolo segnale ricevuto per comprendere le modalità tecniche dell'attacco e gli eventuali moventi. Il messaggio identico per tutti gli istituti, che recitava La morte ti aspetta, è stato il punto di partenza per collegare le diverse segnalazioni sparse sul territorio nazionale. Gli esperti di cybersecurity stanno esaminando i metadati dei messaggi per individuare schemi ricorrenti o collegamenti con gruppi precedenti noti per attacchi simili. La polizia ha precisato che le indagini sono attive e che ogni dettaglio, per quanto minimo, potrebbe essere fondamentale per identificare i responsabili. Questo approccio metodico mira a distinguere tra un attacco coordinato e possibili azioni isolate di singoli individui con intenzioni distruttive.

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La valutazione tecnica delle minacce bomba

La valutazione tecnica delle minacce bomba ricevute ha portato le autorità a conclude che non vi siano fondamenti concreti per temere un reale pericolo imminente. Al momento, secondo la polizia della Turingia, gli investigatori non ritengono che le minacce di attentati siano credibili, basandosi su analisi tecniche e intelligence disponibile. Questa valutazione ha portato al consiglio ufficiale di non procedere all'evacuazione delle scuole, una misura che avrebbe causato un danno economico e sociale enorme. Le autorità hanno sottolineato che la mancanza di credibilità delle minacce si basa su indicatori specifici che non corrispondono a precedenti casi di attentati reali. Tuttavia, la cautela è stata elevata e alcuni istituti hanno comunque optato per una chiusura preventiva per garantire la massima sicurezza. La discrepanza tra l'allarme generato e la valutazione tecnica ufficiale ha creato una situazione di tensione tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.

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Reazioni differenziate degli istituti scolastici

Le reazioni degli istituti scolastici hanno mostrato una forte diversificazione, tra adempimento rigoroso delle direttive e decisioni autonome basate sulla prudenza. Agli istituti è stato raccomandato di non procedere all'evacuazione, una direttiva chiara che cerca di normalizzare la situazione e evitare il panico. Alcune scuole, tuttavia, hanno già mandato gli studenti a casa in via precauzionale, ignorando o anticipando le indicazioni ufficiali per priorita di sicurezza familiare. In questi casi sono state inviate pattuglie di polizia per monitorare le uscite e garantire che le procedure di chiusura avvengano in modo ordinato e sicuro. Questa divergenza nelle azioni ha creato confusione tra i genitori, che si sono trovati a gestire situazioni non previste nelle comunicazioni ufficiali. La polizia ha lavorato a stretto contatto con i dirigenti scolastici per mitigare i disagi e assicurarsi che nessuno studente rimanesse incustodito durante le procedure.

Un fenomeno europeo: allarmi in Danimarca e Italia

Il fenomeno delle minacce email non è limitato alla sola Germania, ma appare come una tendenza europea con episodi analoghi registrati in diversi paesi. In Danimarca un gran numero di scuole ha ricevuto minacce di bomba via email questa mattina, secondo media danesi che citano la polizia di Funen come fonte ufficiale. Le autorità danesi stanno valutando le minacce individualmente e affermano che al momento non c'è motivo di preoccupazione pubblica, adottando un approccio simile a quello tedesco. Anche in Italia si sono registrati eventi comparabili, come ricordato da alcuni esperti che hanno fatto riferimento agli episodi analoghi che si sono verificati a inizio novembre. In precedenza, anche il traffico aereo europeo era stato interessato da allarmi bomba, suggerendo una possibile coordinazione o un aumento di questo tipo di minacce. Questa ondata transnazionale ha portato le autorità europee a intensificare la cooperazione per contrastare queste forme di pressione psicologica e sociale contro le infrastrutture critiche e i servizi pubblici.