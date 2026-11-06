Minacce bomba RTE Sky e Nova TV evacuazioni Europa

False minacce bomba inviate a RTE, Sky e Nova TV causano evacuazioni e sospensioni programmazione in Europa. Niente ordigni trovati, indagini in corso.

Il venerdì 6 novembre 2026 le emittenti televisive irlandese RTE, britannica Sky e bulgara Nova TV sono state colpite da minacce di bomba, provocando l'immediata evacuazione dei propri uffici e la sospensione delle trasmissioni in tutta Europa.

A Donnybrook, a Dublino, i membri della Garda sono intervenuti presso gli uffici della National broadcaster RTE, mentre il personale veniva allontanato per motivi di sicurezza. Nessun ordigno esplosivo è stato rinvenuto in nessuna delle sedi interessate da questi eventi.

Also read Allarmi bomba aerei: coordinamento malevolo e 'Stato Maschile' al centro delle indagini in Europa

Dettagli delle Minacce e Sospensioni

I segnali d'allarme, che riportavano la frase "il tempo stringe", hanno causato il blocco della programmazione per diverse ore. In Irlanda, i programmi della RTE sono stati sostituiti da brani musicali e da un messaggio preregistrato, con interruzioni che hanno raggiunto la durata di tre ore in alcuni casi.

Le aziende coinvolte hanno confermato di aver ricevuto gli avvisi, sottolineando che le strutture sono state controllate e ritenute sicure dalle autorità competenti prima del rientro del personale. La televisione bulgara Nova TV ha riportato l'evacuazione del newsroom di Sofia, ma la trasmissione non è stata interrotta nel lungo termine.

Advertisement

Posizioni delle Autorità e Contesto

Il Primo ministro irlandese Micheal Martin ha dichiarato alla radio RTE che le agenzie di sicurezza europee non hanno ancora determinato se le minacce siano opera di singoli individui o di un attacco coordinato. Martin ha sottolineato come attività non convenzionali siano sufficienti a causare disrupzione e a minare il normale funzionamento della società, generando paura e ansia nei cittadini.

Le minacce ricevute da RTE e Nova provenivano da email firmate con il nome di "Mikhail Andropov". Il mittente si identificava come uno dei leader di un gruppo responsabile dei falsi allarmi aerei verificatisi durante la settimana precedente, affermando che quanto accaduto era solo l'inizio.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Questi eventi si inseriscono in un contesto più ampio di falsi allarmi che hanno già causato disagi ai voli passeggeri dalla Serbia alla Finlandia e alla Spagna, costringendo a deviazioni, atterraggi di emergenza e perquisizioni di sicurezza. Le autorità stanno indagando per stabilire se ci siano connessioni con le recenti truffe informatiche e gli attacchi cibernetici ai supermercati.

La firma "Mikhail Andropov" ha fatto immediatamente pensare a Yuri Andropov, ex segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, alimentando speculazioni su un possibile coinvolgimento russo o su un tentativo di delegittimare Mosca. Non vi sono ancora prove concrete che colleghino questi atti a stati nazionali o organizzazioni specifiche, lasciando le indagini in fase esplorativa.