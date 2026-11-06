Minacce bomba su voli europei: caos aereo e controlli di sicurezza

Una serie di minacce bomba ha sconvolto il traffico aereo europeo tra novembre e ottobre, causando deviazioni e fermi. Nessun ordigno trovato.

Una serie coordinata di minacce di bomba ha interrotto il regolare traffico aereo in tutta Europa negli ultimi giorni, costringendo le autorità alla gestione di derive, atterraggi di emergenza e approfonditi controlli di sicurezza. Nonostante l'intensità degli allarmi, finora non sono stati rinvenuti ordigni esplosivi su nessuno dei velivoli interessati dagli eventi.

Incidenti specifici e deviazioni immediate

Il 5 novembre, un volo della Aegean Airlines proveniente da Salonicco è stato interessato da un'allerta bomba dopo essere atterrato al Milan Malpensa. Una portavoce della compagnia ha confermato che le ispezioni non hanno rilevato nulla di sospetto. Nello stesso giorno, un Airbus A320 in rotta da Dublino a Roma è stato deviato verso la base aerea di Evreux, nel nord della Francia, su indicazione dell'ufficio del primo ministro francese.

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In Polonia, il 5 novembre, un volo LOT da Varsavia è atterrato con successo a Bruxelles dopo un'allerta; nessun articolo sospetto è stato trovato durante i controlli. Un altro volo Varsavia-Parigi è stato fermato durante il rullaggio e diretto a una piazzola dedicata, per poi riprendere il viaggio con un aeromobile diverso. Il 3 novembre, un volo da Londra ha effettuato un atterraggio non pianificato a Varsavia-Modlin, sospendendo temporaneamente le operazioni.

Allerta spagnola e interventi militari

La Guardia Civil ha riferito che il 5 novembre tre minacce email arrivate entro venti minuti hanno colpito uno partenze Air Europa da Madrid per Parigi e due arrivate Iberia da Roma e Milano. La polizia spagnola ha corretto inizialmente il numero di voli interessati, confermando due partenze Air Europa e quattro arrivate Iberia come colpiti dall'ondata di minacce.

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In Austria, il 18 ottobre, un volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna è stato deviato a Sofia dopo una minaccia segnalata mentre sorvolava Romania e Bulgaria. Un caccia MiG-29 dell'Aeronautica Bulgara ha scortato l'Airbus A320. La ricerca di sicurezza non ha evidenziato minacce e il volo ha continuato verso Vienna con tutti i passeggeri a bordo.

Anche Ryanair è stata coinvolta: il 3 novembre, un video mostra agenti di polizia rimuovere bagagli da un aereo della compagnia dopo che il centro operativo aveva segnalato una minaccia ricevuta durante il volo da Manchester a Murcia. Il 5 novembre, minacce hanno portato a controlli su un volo Porto-Milano, tre aerei in Bulgaria e uno Cork-London Stansted. I controlli in Bulgaria non hanno rilevato problemi.

Impatto sul mercato e reazioni delle compagnie

Le compagnie low-cost hanno dovuto gestire situazioni complesse. Due voli easyJet da Newcastle e Glasgow sono stati accolti dalla polizia a Praga il 5 novembre per precauzione, ma i passeggeri sono sbarcati normalmente. Il 5 novembre, un volo Finnair Helsinki-Roma è stato scortato dall'Aeronautica Italiana e atterrato regolarmente; un volo Jettime Helsinki-Vienna è atterrato sicuro dopo una minaccia.

Il 5 novembre, Wizz Air ha confermato che un volo Milano-Bucarest ha ricevuto una minaccia ma è atterrato senza deviare. Autorità hanno completato i controlli. Il 3 novembre, un volo Bergamo-Sofia con 176 passeggeri è atterrato sano e salvo. Il 2 novembre, un volo Londra-Sofia è deviato a Budapest, scortato da un Gripen ungherese. Il 3 novembre, un volo SAS Copenaghen-Varsavia è atterrato sicuro e le autorità polacche hanno smentito la minaccia.