Minacce Bomba Voli Europei Ryanair Finnair Wizz Air Ottobre Novembre 2026

Serie di minacce bomba colpiscono voli Ryanair, Finnair e Wizz Air in Europa tra ottobre e novembre 2026. Deviazioni e controlli sicurezza, nessun ordigno trovato.

Una sequenza di minacce alla bomba ha causato gravi disagi al traffico aereo europeo nei giorni scorsi, provocando deviazioni di rotta, atterraggi di emergenza e intensi controlli di sicurezza da parte delle autorità locali. Nonostante l'allerta generale e le procedure attivate negli aeroporti di diversi paesi, finora non sono stati rinvenuti ordigni esplosivi né si sono verificati incidenti con vittime.

Operazioni Ryanair E Guardia Civil In Spagna E Italia

La Ryanair è stata coinvolta in diversi incidenti aerei legati a queste minacce, con operazioni che hanno interessato principalmente l'Italia e la Spagna. Il centro operativo della compagnia ha segnalato una minaccia di bomba ricevuta durante il volo da Manchester a Murcia, portando la Guardia Civil a intervenire a Murcia, in Spagna, il 3 novembre 2026. Un'immagine mostrava un agente di polizia mentre rimuoveva dei bagagli da un aereo della Ryanair, evidenziando la portata delle misure di sicurezza adottate.

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In Spagna, l'aeroporto di Murcia ha attivato un protocollo di sicurezza dopo l'allarme sul volo proveniente da Manchester, come ha confermato il delegato di governo Francisco Lucas sul social network X. Tutte le persone a bordo sono sbarcate e hanno subito controlli di sicurezza, mentre le forze dell'ordine hanno ispezionato l'aereo con esito positivo.

In Italia, due voli Ryanair, provenienti da Lisbona e da Dublino, sono stati sottoposti a ispezione all'aeroporto di Roma Fiumicino il 3 novembre 2026. L'operatore aeroportuale ADR ha riferito che, dopo "potenziali minacce alla bomba", i velivoli, i bagagli, i passeggeri e l'equipaggio sono stati sottoposti a controlli approfonditi. L'allarme è stato successivamente diradato, con l'operatore che ha sottolineato che non vi era alcuna minaccia per l'aeroporto stesso o per i voli in corso.

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Deviazioni Wizz Air E Finnair In Bulgaria E Francia

Anche la Wizz Air ha subito l'impatto di queste minacce, con voli deviati o ispezionati in Bulgaria. Il Ministero dei Trasporti bulgaro ha riferito che un volo Wizz Air da Milano/Bergamo a Sofia è stato bersaglio di una minaccia il 3 novembre 2026, ma l'aereo è atterrato in sicurezza con 176 passeggeri a bordo e nessuna arma è stata trovata durante l'ispezione.

Un altro volo Wizz Air, proveniente da Londra e diretto a Sofia, è stato deviato a Budapest il 2 novembre 2026 dopo una minaccia alla bomba. Il Ministero della Difesa ungherese ha confermato che un caccia Griep ungherese è stato mandato in missione per scortare l'aereo, garantendo la sicurezza durante la deviazione. La situazione è stata gestita con protocolli rigorosi senza conseguenze per i passeggeri.

In Francia, un Airbus A320 della Ryanair in volo da Dublino a Roma è stato dirottato alla base aerea di Évreux, nel nord della Francia, il 5 novembre 2026, a seguito di un allarme bomba. L'ufficio del Primo Ministro francese ha confermato che tutti i 151 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono stati messi in sicurezza, mentre le squadre di artificieri intervenivano sull'aeromobile per effettuare le verifiche del caso.

Incidenti Finnair LOT SAS E Austrian Airlines

Anche la Finnair ha registrato un evento critico. Una minaccia alla bomba è stata fatta contro un volo Finnair da Helsinki a Roma il 5 novembre 2026, che è stato scortato fino a Roma dalle unità dell'Aeronautica Militare italiana, come riferito da ANSA. Un portavoce della compagnia ha confermato che l'aereo è atterrato regolarmente, senza segnalare anomalie ulteriori rispetto alle procedure standard di sicurezza.

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La LOT Polish Airlines ha confermato che un volo da Londra ha effettuato un atterraggio di fortuna all'aeroporto di Varsavia-Modlin il 3 novembre 2026 a causa di un'allerta bomba. Le operazioni aeroportuali sono state sospese e poi riprese verso mezzogiorno. I passeggeri e l'equipaggio hanno atteso nell'hall degli arrivi mentre i servizi competenti effettuavano i controlli, con la minaccia successivamente non confermata dalle autorità polacche.

Un volo SAS da Copenaghen a Varsavia è atterrato all'aeroporto di Varsavia-Chopin e sottoposto a ispezione, con la minaccia non confermata e le operazioni aeroportuali continuate normalmente. In un caso risalente al 18 ottobre 2026, un volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna è stato dirottato a Sofia dopo una minaccia mentre sorvolava la Romania. L'aereo, scortato da un caccia MiG-29 bulgaro, è atterrato dopo circa trenta minuti con 51 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, senza riportare feriti e con esito positivo delle ricerche.