Minacce bombe falsi voli Europee Aeroporti Interdetti

Ondata di falsi allarmi bomba colpisce aeroporti Europei. Minacce dei Combattenti dello Stato Maschile causano deviazioni voli e intercettazioni caccia.

Un'ondata di falsi allarmi bomba ha colpito gli aeroporti di oltre dieci paesi europei, generando un intenso caos logistico e costringendo diverse compagnie aeree a deviare i propri velivoli. Circa 27 voli hanno interessato l'intero continente, dalla Francia al Belgio, dall'Austria alla Danimarca, dal Portogallo alla Grecia, fino alla Repubblica Ceca e alla Spagna, dove sono stati ispezionati quattro velivoli a Madrid. In Bulgaria, per garantire la sicurezza di tre aerei, sono persino decollati i caccia Mig-29 per scortarli fino all'atterraggio sicuro. Nel nostro Paese, l'Italia ha registrato almeno dieci casi distinti, confermando uno schema criminale ripetutosi per la seconda volta nell'arco di quarantotto ore rispetto ai sette allarmi avvenuti martedì.

Le Origini delle Minacce Radicali

L'origine di questa crisi è stata individuata in messaggi di minaccia inviati tramite email, indirizzati anche all'Enac, con un oggetto generico ma un contenuto di estrema gravità. Le comunicazioni, firmate dai "Combattenti dello Stato Maschile" (Muzhskoye Gosudarstvo), contenevano frasi esplicite come "L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso". Questo gruppo, identificato come una formazione ultranazionalista, omofoba e misogina, appartiene alla galassia del maschilismo radicale ed è ispirato all'ideologia incel. Da tempo sotto la lente delle agenzie di intelligence italiane, l'organizzazione è già stata inserita in Russia nella lista delle organizzazioni estremiste e terroristiche illegali.

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Operazioni di Intercezione e Bonifica

Gli investigatori della Polizia Postale e della Polaria sono attualmente al lavoro per individuare i server e gli indirizzi IP da cui sono partite le comunicazioni, attivando canali di cooperazione internazionale con il supporto di Europol. Le Procure competenti stanno aprendo i relativi fascicoli d'indagine, senza escludere collegamenti con i recenti eventi che hanno portato all'evacuazione di circa 280 scuole in Italia. A Roma Fiumicino, l'allerta ha riguardato un volo Finnair proveniente da Helsinki: appena ricevuta la mail, due caccia Eurofighter del 4° Stormo dell'Aeronautica militare sono decollati immediatamente da Grosseto per intercettare l'aereo civile, scortandolo fino a un atterraggio sicuro intorno alle 9:30.

Impatto sugli Aeroporti Italiani ed Europei

A Milano Malpensa, le minacce hanno colpito quattro tratte diverse, alterando i piani di volo di numerose compagnie. Due aerei in arrivo, un Aegean Airlines da Salonicco e un Ryanair da Porto, sono atterrati in mattinata venendo subito isolati e sottoposti a bonifica da parte delle forze dell'ordine su passeggeri e bagagli. Un volo Wizz Air diretto a Bucarest ha completato la rotta senza deviazioni, mentre un secondo volo Wizz Air, decollato da Malpensa per Varsavia, è stato dirottato d'urgenza a Vienna. Fuori dai confini nazionali, un altro episodio eclatante ha interessato un volo Ryanair da Pescara a Charleroi, dove l'unità di crisi belga ha fatto evacuare e ispezionare il velivolo dopo il ritrovamento della scritta "bomba" nei servizi igienici.

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Indagine sul Pilota dell'Aer Lingus

Il caso più controverso ha coinvolto il volo Aer Lingus da Dublino a Roma, costretto a un atterraggio di emergenza nella base militare francese di Évreux, in Normandia. Questa manovra potrebbe avere conseguenze legali per il comandante, poiché il procuratore francese Rémi Coutin ha aperto un'inchiesta sull'uomo per il presunto iniziale rifiuto di obbedire all'ordine di atterrare nello scalo militare. Un braccio di ferro che ha spinto le forze armate francesi a far alzare in volo due caccia per scortare l'aereo. Nicola Timpone, direttore generale del Gal 'La Cittadella' e a bordo del velivolo, ha raccontato la tensione: "Ci hanno comunicato che l'aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese".

Posizione Istituzionale e Strategia del Caos

A fine giornata, le istituzioni hanno assunto una posizione netta sull'accaduto, definendo gli eventi come parte di una strategia precisa. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato apertamente di episodi di "guerra sotto soglia", affermando che gli allarmi bomba servono ad aumentare il caos. Secondo il ministro, si tratta di un esempio di come sia facile innescare problemi, ansie e psicosi nei nostri Paesi, collegando questi eventi ad altre tensioni recenti come i blocchi dei rifornimenti in Francia, i droni e gli aerei. Fortunatamente, tutti gli allarmi si sono rivelati falsi, ma la capacità di generare instabilità rimane una minaccia concreta per la sicurezza europea.