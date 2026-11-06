Minacce Bombe Falso a Roma e Milanelo Europa

Minacce bombe falso colpiscono aeroporti Europa. Vola caccia intercettano voli. Italia e Polonia sotto pressione sicurezza aerea dopo email minacce.

Minacce bombe falso hanno sconvolto la movimentazione aerea europea il 5 novembre, provocando il decollo di caccia intercettori e atterraggi di emergenza in diverse capitali. La situazione ha colpito significativamente gli scali italiani, con Fiumicino e Malpensa al centro dell'attenzione per email specifiche contenute minacce dettagliate contro compagnie aeree e operatori aeroportuali.

Il Ruolo delle Minacce Email

Fonti aeroportuali italiane hanno confermato che email con oggetto "Threat report" sono state inviate a diversi indirizzi per airlines, gestori e fornitori di servizi. Il messaggio, firmato dai "combatenti dello Stato Maschile", affermava che dispositivi esplosivi erano stati piazzati su voli in arrivo da Helsinki e Dublino, con esplosione prevista in 60 minuti. L'attesa di esplosione imminente ha scatenato protocolli di sicurezza straordinari.

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Intervento Forze Militari

Prime Minister Sebastien Lecornu ha ordinato l'invio di caccia per intercettare un volo Aer Lingus da Dublino a Roma. L'aereo non ha cooperato come atteso, costringendo le autorità a scortarlo alla base aerea di Evreux. Anche Bulgaria e Romania hanno dispiegato jet da combattimento per scortare alettoni commerciali verso aeroporti alternativi sicuri.

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Analisi Sicurezza Aerea

Esperti sicurezza come Eric Schouten di Dyami notano somiglianze con attacchi ibridi coordinati. Nonostante accuse contro Russia, nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità ufficiale. Vladislav Pozdnyakov, fondatore movimento Stato Maschile, ha negato coinvolgimento diretto, definendo gli attuali responsabili come soggetti interessati.

Impatto Passeggeri

Passeggeri come Elena Pala e Lucia Parga hanno descritto scene di emergenza con veicoli antincendio e unità antiterrorismo. Voli Ryanair e Wizz Air sono stati deviati o esaminati a fondo, causando ritardi significativi. La situazione evidenzia vulnerabilità infrastrutture critiche e necessità di maggiore coordinamento internazionale per garantire sicurezza viaggi aerei transnazionali.