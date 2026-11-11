Minacce bombe scuole Italia: falso allarme e caos educativo

Minacce bomba scuole Italia: il ministro Valditara conferma circa 300 istituti evacuati per falsi allarmi. Il caos colpisce Roma, Milano e altre città.

Una tensione diffusa ha interessato l'intero sistema scolastico italiano mercoledì 11 novembre, quando centinaia di istituti hanno ricevuto una minaccia bombarda via email. L'avviso, giunto poco prima delle 10 del mattino, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno degli edifici scolastici. Questa comunicazione ha scatenato immediatamente evacuazioni precauzionali e controlli rigorosi da parte delle forze dell'ordine in diverse regioni.

Evacuazioni e Falso Allarme nei Principali Centri

Le città colpite dall'ondata di minacce includono Roma, Milano, Bologna, Napoli e Palermo. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato a La7 che circa 300 scuole sono state interessate dall'evento, definendo il bilancio ancora provvisorio ma sicuro nel suo contenuto. Valditara ha espresso la convinzione che si tratti esclusivamente di falsi allarmi, sottolineando la natura intimidatoria della comunicazione ricevuta.

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Analisi del Messaggio Minaccioso e Origine

Il testo della mail attribuisce la responsabilità a un personaggio fittizio chiamato Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Il messaggio contiene frasi violente che parlano di genocidio contro gli italiani e di uccisione di ogni individuo presente nell'edificio. Andropov descrive un ordigno con innesco a distanza posizionato in un sacchetto di plastica, promettendo che rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Estensione della Minaccia al Governo Italiano

Oltre agli istituti scolastici, la minaccia si estende anche alla premier Giorgia Meloni. Il testo afferma che è stata piazzata una bomba nel motore dell'auto del primo ministro italiano. Dopo l'esplosione, l'autore dichiara di aver intenzione di finire i sopravvissuti a coltellate. Queste parole chiave mirano a suscitare terrore e a destabilizzare l'immaginario collettivo nazionale.

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Ipotesi di Azione Coordinata su Più Paesi

Non è la prima volta che questo tipo di minaccia viene lanciata. Già il 2 novembre una mail analoga aveva raggiunto più di 270 istituti educativi. Inoltre, secondo Reuters, con la stessa firma erano state inviate minacce venerdì 6 novembre a redazioni giornalistiche in Irlanda e Bulgaria. Questo precedente suggerisce un'azione coordinata e internazionale.

Impatto Educativo e Identità degli Autori

L'identità di chi ha scritto il messaggio e la sua eventuale appartenenza a un gruppo criminale restano da accertare. Il termine Vilayat richiama l'arabo wilāya, indicante provincia o governatorato, usato spesso dall'Isis per le suddivisioni territoriali. Misoginistan appare come un nome di fantasia creato unendo misoginia al suffisso geografico stan. L'invio in massa mira a provocare allarme e interrompere le lezioni per un giorno intero.