Minacce bombe scuole Italia: Piantedosi diramata direttiva prefetti e questori

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti e questori dopo le minacce bomba via email alle scuole italiane, stabilendo protocolli chiari per la valutazione del rischio e le misure di sicurezza da adottare.

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ufficiale ai prefetti, questori e vertici delle forze dell'ordine in risposta agli allarmi bomba arrivati in questi giorni via email alle scuole italiane. La comunicazione mira a chiarire immediatamente la posizione del Governo sulla gestione di queste minacce, definendole come inattendibili e prive di carattere manifestamente seriale.

Valutazione del Rischio e Direttiva Piantedosi

La direttiva del Ministro dell'Interno stabilisce che le minacce devono essere considerate inattendibili quando sono costituite da messaggi identici o sostanzialmente analoghi, aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. Questo principio guida l'approccio delle autorità locali nella gestione degli allarmi, evitando allarmismi ingiustificati basati solely sulla ripetitività dei contenuti.

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La situazione cambia radicalmente se emergono specifici e ulteriori elementi di rischio concreti. La direttiva elenca esplicitamente queste eccezioni, come il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione di anomalie anche mediante impianti di videosorveglianza, l'esistenza di precedenti episodi o segnalazioni che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo. Inoltre, la presenza di ulteriori circostanze concrete può rendere necessario un innalzamento delle misure di protezione.

Responsabilità del Questore e Misure di Sicurezza

Se emergono elementi che rendono plausibile la minaccia, la direttiva assegna al questore il potere di disporre, secondo le circostanze, l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza. Questa fase cruciale del protocollo deve avvenire senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi scolastici e delle attività quotidiane.

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Il documento sottolinea l'importanza di un approccio proporzionato, dove l'evacuazione della struttura o del sito interessato è proposta al prefetto solo ove ritenuto assolutamente necessario. Tale decisione non deve essere presa alla leggera, ma deve derivare da una valutazione attenta dei dati raccolti durante le verifiche, assicurando che ogni azione intrapresa sia giustificata da prove tangibili.

Rispetto delle Norme Esistenti e Competenze Tecniche

Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, dei piani di emergenza previsti e delle competenze delle autorità e degli organismi tecnici preposti alla sicurezza. La direttiva del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, non intende sovrascrivere i protocolli già esistenti, ma fornire una cornice interpretativa chiara per evitare abusi o inazioni nelle scuole italiane colpite da queste e-mail.

Questa precisazione giuridica e operativa è fondamentale per garantire che ogni intervento, dalla semplice verifica alle evacuazioni, sia eseguito nel rigoroso rispetto delle leggi e delle procedure tecniche. Le autorità locali devono agire in coordinamento con gli enti preposti, assicurando che la sicurezza degli studenti e del personale non sia mai messa a rischio da decisioni impulsive o, al contrario, da negligenze.