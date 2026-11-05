Minacce bombe voli Europa: WizzAir Jettime dirottati Vienna

Ondata minacce bombe aerei Europa. Voli WizzAir e Jettime deviati Vienna dopo email anonime. Nessuna bomba trovata ma operativi bloccati.

Il 5 novembre 2026, l'aeroporto di Vienna-Schwechat in Austria è diventato il centro di una crisi operativa per le compagnie aeree europee. Due velivoli, un volo della compagnia Wizz Air proveniente da Milano diretto a Varsavia e un aereo del vettore Jettime partito da Helsinki, sono stati costretti ad atterrare nella capitale austriaca. La decisione deriva dalla ricezione di minacce di attentato dinamitardo che hanno scatenato protocolli di sicurezza d'emergenza su scala continentale.

Coordinamento insolito delle minacce aeree

Le autorità confermano che non sono stati rinvenuti ordigni esplosivi sui velivoli coinvolti né su altre rotte colpite durante la giornata. Gli esperti di sicurezza aerea sottolineano come la tempistica e la presunta coordinazione degli attacchi siano elementi anomali rispetto alla storia recente delle minacce telefoniche o digitali. Questa ondata rappresenta il secondo episodio negativo della settimana, segnalando un'intensificazione delle attività ostili contro il settore dei trasporti aerei internazionali.

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Procedura di verifica e intervento militare

Quando viene ricevuta una segnalazione, il dipartimento di sicurezza della compagnia aerea avvia immediatamente una checklist interna per valutare la credibilità dell'avvertimento. Eric Schouten, responsabile del gruppo di sicurezza aerea Dyami, spiega che l'allerta viene poi trasmessa alle autorità competenti. In caso di valutazione del rischio elevato, possono essere dispiegati caccia intercettori per scortare il velivolo o deviarlo verso aeroporti designati per effettuare ispezioni complete.

Risposta governativa e natura delle minacce

Un portavoce del governo britannico ha definito questi eventi "minacce maliziose e false", ribadendo la solidità del sistema di sicurezza nazionale. Le comunicazioni provengono solitamente tramite email anonime o chiamate, come confermato da un rappresentante dell'aeroporto di Praga e dalla polizia ceca. I motivi dietro queste azioni possono spaziare da rivendicazioni politiche e campagne attiviste ad attività criminali organizzate o operazioni ibride legate a stati esteri, rendendo difficile tracciare una fonte unica.

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Impatto operativo e costi economici

Nonostante l'assenza di pericoli reali, le conseguenze operative sono severe e immediate. Le procedure di sicurezza richiedono lo scarico completo dei passeggeri e dei bagagli, la ricerca accurata dell'aeromobile e il successivo ricaricamento. Questo processo complesso può superare i limiti di orario di servizio dell'equipaggio, causando ritardi prolungati, cancellazioni e problemi di riconnessione per i viaggiatori, con costi significativi sostenuti dai vettori aerei per il ricollocamento dei clienti.

Dichiarazioni ufficiali e gestione futura

Ben Smith, Chief Executive Officer di Air France-KLM, ha dichiarato di non aver mai osservato prima un livello di coordinamento così elevato nelle minacce ricevute. Nonostante la gravità apparente della situazione, Smith ha espresso fiducia nei protocolli esistenti, affermando che non vi è necessità di richiedere ai governi modifiche nelle modalità di gestione di tali emergenze. Le compagnie mantengono la posizione che le misure attuali siano sufficienti per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei passeggeri.