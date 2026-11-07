Minacce Dark Web: Tajani Difende il Ministero e La Famiglia Da Hacker Filorussi

Antonio Tajani affronta le minacce informatiche e la vendita di dati personali sul dark web da parte di hacker legati a Mosca. La posizione del ministro e le reazioni istituzionali.

A seguito della pubblicazione di dati personali e familiari sul dark web, Antonio Tajani ha dichiarato pubblicamente la sua determinazione a non farsi intimidire e a continuare a difendere il Ministero degli Affari Esteri e l'Italia. Il Ministro ha sottolineato come la sua posizione favorevole all'Ucrania sia stata la causa principale che lo ha messo nel mirino di gruppi criminali informatici. Egli afferma di voler rafforzare ulteriormente i legami e la collaborazione con gli alleati occidentali per proteggere il Paese insieme a loro.

Minacce Dirette Alla Farnesina E Alla Famiglia

Il responsabile della Farnesina ha evidenziato che le richieste diffuse sul dark web espongono direttamente lui e i suoi cari a nuove minacce e intimidazioni fisiche e digitali. Tajani ha specificato che gli attori coinvolti sono disposti a pagare per ottenere ulteriori dettagli sensibili non solo sul Ministro, ma anche sui suoi familiari più stretti. Questa escalation di attacchi è vista come una reazione diretta alle attività di sicurezza informatica portate avanti dal Ministero degli Esteri nei mesi precedenti.

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Cybersecurity E Risposta Istituzionale Al Cybercrime

In risposta a queste minacce ibride, Tajani ha annunciato che dal 1 gennaio è stata creata una direzione dedicata alla cybersecurity all'interno del Ministero. Questa nuova struttura operativa lavora attivamente per proteggere il Dipartimento dalle incursioni informatiche, collaborando strettamente con gli alleati internazionali. Il Ministro ha chiarito che i soggetti responsabili di queste aggressioni digitali sono spesso collegati a entati statali ostili, in particolare alla Federazione Russa, e che la direzione lavora seriamente per neutralizzare tali pericoli.

Identificazione Degli Hacker E Target Specifici

Gli attacchi sono attribuiti al gruppo di hacker filorussi conosciuto come Noname05716, considerato legato al servizio segreto militare russo Gru. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, questi criminali informatici hanno pubblicato dati e richiesto informazioni a pagamento su sedici persone individuate come nemiche della Federazione Russa. Il caso è sotto indagine dalla Procura di Roma, che sta accertando le responsabilità e la natura della minaccia.

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Dettagli Sulle Persone Colpite E Sugli Attori

Oltre ad Antonio Tajani, la lista delle persone prese di mira include il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Nel gruppo italiano figurano anche Paolo Tassan-Zanin, sindaco di Aviano a Pordenone, sede di una base militare aerea americana. Tra le figure internazionali menzionate ci sono Michael Schmid, presidente di Eurojust, il magistrato francofortese Benjamin Krause, il capo della polizia criminale tedesca Holger Münch e il giornalista investigativo Michael Alexander Martens.

Reazioni Della Premier E Critiche All'Europa

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua piena solidarietà ad Antonio Tajani, definendo la vendita di informazioni riservate sugli esponenti istituzionali come una questione di grande preoccupazione. Meloni ha sottolineato che la situazione deve essere affrontata con la massima determinazione e ha criticato la diffusione di immagini false, ricordando che la libertà di espressione non deve diventare terreno di disinformazione. Parallelamente, Mariarosaria Taddeo ha affermato che l'Europa non è preparata alla guerra ibrida, descrivendo la situazione come un pericolo che cuoce a fuoco lento.