Minacce di morte al poliziotto De Simone: condanne politiche e indagini in corso

La lettera offensiva inviata ad Angelo De Simone, ferito a Milano, provoca indignazione. Il Senato e la Camera condannano le minacce mentre la polizia indaga sull'autore del gesto violento e verbale.

Una lettera contenente gravi minacce di morte e insulti ingiuriosi è stata recapitata ad Angelo De Simone, dirigente della Polizia di Stato, a seguito degli scontri verificatisi a Milano nella piazza Duomo il 17 ottobre. Nonostante abbia riportato una grave ferita alla testa causata da un sampietrino lanciato dalla folla, l'agente ha proseguito il proprio servizio e ha fatto ritorno sul luogo degli eventi già il giorno seguente, dimostrando una dedizione professionale che ha suscitato reazioni forti nel mondo politico istituzionale.

Dettagli della missiva e indagini identitarie

La missiva, redatta mediante computer e inviata in una busta compilata a mano con affrancatura regolare, è stata firmata a penna e indirizzata specificamente al dirigente. Il testo include definizioni offensive come "persone mentalmente bacate" e accusa gli agenti di aver venduto la propria anima alla repressione del potere. Le frasi più gravi includono l'augurio che la testa di De Simone fosse stata "spaccata a metà" e ridotta in stato comatoso con lesioni permanenti, per poi concludersi con l'augurio che il dirigente e i suoi uomini "crepino tra i peggiori tormenti".

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Le autorità competenti hanno avviato immediatamente le indagini per identificare l'autore materiale di questo gesto estremo. La natura anonima della firma autografa non impedisce alle forze dell'ordine di tracciare le prove digitali e postali necessarie per risalire al mittente. La procedura standard prevede l'analisi delle impronte, dei dati di spedizione e di qualsiasi elemento forense lasciato sulla busta o sul documento.

Reazioni istituzionali dal Senato e dalla Camera

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso profonda indignazione per la vergognosa lettera indirizzata ad Angelo De Simone. La Russa ha rinnovato il suo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che, anche a rischio della propria incolumità fisica, garantiscono quotidianamente la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. Le sue parole sottolineano l'importanza del dovere istituzionale in tempi di tensione sociale.

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La solidarietà al dirigente ferito arriva anche dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Fontana ha dichiarato piena solidarietà contro le parole ripugnanti che hanno profondamente indignato la sua sfera istituzionale. Questo gesto unitario da parte delle massime cariche dello Stato dimostra come le minacce alla pubblica sicurezza vengano recepite come un attacco diretto alle istituzioni democratiche e al personale che le presidia.

Anche il partito Fratelli d'Italia ha espresso solidarietà ufficiale verso Angelo De Simone. Il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha sottolineato che chi indossa una divisa per servire i cittadini con onore e dignità merita rispetto, non odio e vigliacche minacce di morte. Bignami ha definito la lettera indirizzata al dirigente inaccettabile nei suoi contenuti, giudicandoli vomitevoli e privi di qualsiasi giustificazione politica o sociale.

Dall'opposizione: condanna dell'odio e difesa del servizio pubblico

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde, ha rilasciato dichiarazioni ferme contro la delegittimazione di chi svolge un servizio pubblico. Bonelli ha affermato che non possiamo permettere che il confronto democratico venga avvelenato dall'odio, dalle minacce e dalla delegittimazione del personale pubblico. Le sue parole indicano una linea di demarcazione netta tra il dissenso politico e la violenza verbale estrema.

Il contesto degli scontri di Milano rimane centrale per comprendere la gravità della lettera. Gli eventi del 17 ottobre hanno visto una partecipazione massiccia di cittadini, culminata in violenze che hanno colpito agenti e strutture. La reazione politica, a prescindere dalle diverse affiliazioni partitiche, unifica la condanna delle minacce postuma alla ferita fisica subita durante il dovere, affermando la necessità di proteggere chi opera nella sicurezza urbana.

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Le indagini continuano senza sosta per identificare chi ha avuto il coraggio, o la viltà, di inviare tale corrispondenza. La società civile e le istituzioni restano allerta di fronte a manifestazioni di odio che cercano di minare l'autorità e l'incolumità di chi presidia l'ordine pubblico. La vicenda di Angelo De Simone diventa un simbolo della resilienza del personale di polizia e della reazione unitaria dello Stato contro l'intimidazione.