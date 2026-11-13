Minaccia bombe ITIS Fermi Roma: fermato ex alunno 22 anni

Arresto di un ex studente 22enne per minacce terroristiche all'ITIS Fermi di Roma. Il volantino con riferimenti a reti estreme destra ha scatenato l'allarme.

Le forze dell'ordine italiane hanno arrestato un giovane di ventidue anni per aver affisso un volantino contenente minacce di esplosioni davanti all'ITIS Fermi, situato in via Trionfale a Roma. L'incidente ha innescato immediatamente le procedure di sicurezza dell'istituto scolastico, causando una significativa allerta nella zona circostante.

Dettagli della Minaccia all'ITIS Fermi

Il materiale offensivo, attaccato a una cabina elettrica, conteneva un messaggio inequivocabile che minacciava l'utilizzo di dieci ordigni esplosivi. Il testo affermava specificamente "Abbiamo piazzato dieci ordigni" e invitava all'evacuazione immediata dell'edificio scolastico. Inoltre, la nota indicava che due estintori all'ingresso erano stati sostituiti con bombole piene di gas tossico, creando un pericoloso scenario di crisi.

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Accanto al volantino è stato trovato un piccolo oggetto scuro, simile a una bomba, che ha ulteriormente aumentato la tensione tra il personale e gli studenti presenti in quel momento. L'oggetto si è rivelato essere una componente innocua, ma la percezione di pericolo era reale e immediata per tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze dell'istituto.

Riferimenti a Reti Estrema Destra

Il documento attaccato alla cabina elettrica faceva esplicito riferimento al collettivo denominato "Central Hazard Agency". Nella scrittura comparivano anche le sigle 764 e NLM, identificabili come reti di estrema destra caratterizzate da una matrice nichilista e misantropica. Queste formazioni sono oggetto di monitoraggio continuo da parte delle autorità internazionali per le loro connessioni con l'odio violento.

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Il volantino, indirizzato presumibilmente a due donne, includeva un numero di telefono per avviare quella che il mittente descriveva come una presunta negoziazione. Questi elementi digitali e simbolici hanno attirato l'attenzione delle autorità che hanno avviato un'indagine approfondita per collegare il responsabile a queste organizzazioni monitorate.

Identificazione e Arresto del Sospettato

Il giovane di ventidue anni è stato individuato mentre stava attaccando il foglio alla cassetta dell'elettricità. È stato subito bloccato da una guardia giurata in servizio presso la vicina stazione di Monte Mario, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'arresto è stato effettuato in tempo reale, impedendo potenziali danni maggiori alla struttura scolastica.

All'arrivo della polizia, insieme agli artificieri e al personale della Digos, è emerso che il ragazzo possedeva del nastro adesivo nero, identico a quello utilizzato per fissare il minaccioso avviso. Una volta condotto in commissariato, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità per l'atto, fornendo una confessione diretta che ha accelerato le indagini preliminari.

Motivazioni e Conseguenze Future

Le indagini hanno rivelato che l'origine del gesto risalirebbe a vecchie ruggini accumulate dal sospettato nei confronti del personale docente e scolastico dell'ITIS Fermi. Il congegno trovato sul posto, inizialmente temuto come un ordigno reale, è stato identificato come un'antenna di un'auto collegata a un power bank, priva di qualsiasi sostanza esplosiva o tossica.

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Le autorità stanno attualmente conducendo verifiche approfondite sul materiale informatico sequestrato al giovane. Questa fase è cruciale per determinare se esistano altri complici o se il gesto fosse isolato. L'incidente sottolinea l'importanza della vigilanza sulle minacce digitali che si traducono in azioni fishe nel contesto scolastico romano.