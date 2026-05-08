Minaccia da 250 milioni di dollari per il Fatto Quotidiano: richiesta di censura sugli articoli di Nicole Minetti

Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha inviato una richiesta record al quotidiano il Fatto Quotidiano, chiedendo la rimozione degli articoli sulla grazia concessa a Minetti e minacciando un risarcimento di almeno 250 milioni di dollari se l'inchiesta non viene interrotta. La vicenda solleva un dibattito sulla libertà di stampa e sui limiti della privacy delle persone pubbliche.

Giuseppe Cipriani , compagno di Nicole Minetti , ha inviato una richiesta record al quotidiano il Fatto Quotidiano , chiedendo la rimozione di tutti gli articoli riguardanti la grazia concessa a Minetti e minacciando un risarcimento di almeno 250 milioni di dollari se l'inchiesta giornalistica non viene interrotta.

La richiesta è stata definita come un tentativo di censura e intimidazione da parte della redazione, che ha ribadito il proprio impegno a difendere la libertà di stampa e il diritto di cronaca. In una lettera formale, Cipriani ha espresso la volontà di cancellare ogni traccia degli articoli pubblicati, sostenendo che la loro diffusione abbia causato danni irreparabili all'immagine di Minetti e alla sua vita privata.

Il quotidiano, tuttavia, ha sottolineato che la pubblicazione degli articoli è stata condotta in modo rigoroso e rispettoso delle norme deontologiche, con l'obiettivo di informare il pubblico su un fatto di interesse generale. La vicenda ha sollevato un dibattito acceso sul ruolo della stampa e sui limiti della libertà di informazione, con molti esperti che hanno espresso preoccupazione per l'uso di minacce legali come strumento per silenziare la critica.

Intanto, il Fatto Quotidiano ha annunciato che continuerà a difendere la propria linea editoriale, pronta a respingere ogni tentativo di censura e a tutelare il diritto dei cittadini a essere informati in modo trasparente e indipendente. La vicenda, inoltre, ha portato alla luce questioni più ampie riguardanti la privacy delle persone pubbliche e il bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza, temi che richiedono un approfondimento giuridico e sociale.

La redazione ha anche ricordato che, in linea con la propria policy, i commenti degli utenti sono moderati e pubblicati solo dopo un'attenta verifica, al fine di garantire un dibattito civile e rispettoso. Gli abbonati, inoltre, possono accedere a contenuti esclusivi e sconti su corsi e servizi offerti dal giornale, come parte del loro tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano





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