Minaccia di pistola a un professore all'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola

Un episodio di forte tensione si è verificato all'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, dove un professore è stato minacciato da uno studente con una pistola a pallini.

Un episodio di forte tensione si è verificato all'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola , dove un professore è stato minacciato da uno studente con una pistola a pallini.

L'episodio è avvenuto il 21 maggio in una classe prima dell'indirizzo professionale. Il docente si trovava alla cattedra quando è stato avvicinato alle spalle da un gruppo di studenti. Uno dei ragazzi ha estratto una pistola a pallini, puntandogliela alla tempia e pronunciando una frase intimidatoria: "Dammi le sigarette o sparo". L'arma era una riproduzione estremamente fedele di una pistola vera, tanto da poter essere facilmente scambiata per un'arma autentica.

La scena è stata anche filmata con un cellulare. Il video, che documenta quanto accaduto in aula, è ora uno degli elementi al centro degli accertamenti. Gli studenti che hanno organizzato la ricreazione che ha portato il consiglio d'istituto a escludere o protagonisti dell'episodio dagli scrutini di fine anno sono stati identificati. Il consiglio d'istituto ha deciso di prendere misure severe contro gli studenti coinvolti nell'episodio, escludendoli dagli scrutini di fine anno.

L'episodio ha sollevato molte preoccupazioni tra gli studenti, i genitori e gli insegnanti dell'istituto. La sicurezza degli studenti e degli insegnanti è stata messa in discussione e il consiglio d'istituto ha promesso di prendere misure per prevenire simili episodi in futuro. La commissione per la sicurezza scolastica ha aperto un'indagine sull'episioe e ha richiesto ulteriori informazioni agli studenti e agli insegnanti coinvolti.

L'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato messo sotto osservazione e il consiglio d'istituto ha promesso di prendere misure per garantire la sicurezza degli studenti e degli insegnanti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Istituto Superiore Galileo Galilei Mirandola Minaccia Di Pistola Studente Insegnante Sicurezza Scolastica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La misura antiterrorismo: riconoscimento facciale in caso di grave minacciaIl decreto del Viminale: l’intelligenza artificiale nelle indagini di polizia

Read more »

Mondiale 2026: Il Rischio Meteo e la Minaccia dei Fulmini tra USA, Canada e MessicoUn'analisi dettagliata dei pericoli meteorologici che potrebbero influenzare l'andamento del Mondiale di calcio 2026, con particolare attenzione ai temporali convettivi e ai protocolli di sicurezza FIFA.

Read more »

Iran minaccia attività SpaceX in Medio Oriente dopo il debutto record in BorsaTeheran minaccia di considerare le infrastrutture della rete satellitare Starlink, sviluppata da SpaceX, come bersagli delle ritorsioni contro gli Stati Uniti, dopo il debutto record della società nello spazio.

Read more »

Melissa Satta smentisce Boateng e minaccia querele per fake newsLa showgirl reagisce con fermezza alle presunte dichiarazioni dell'ex marito sulla loro intimità, difendendo la privacy della famiglia e del figlio Maddox.

Read more »